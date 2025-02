Lens perd trois matchs, Will Still attaque ses dirigeants

Dans : Lens.

Par Corentin Facy

Battu par Nantes dimanche après-midi (3-1), le RC Lens a enchaîné une troisième défaite de suite. La faute à un mercato qui a considérablement affaiblit l’effectif à sa disposition selon Will Still.

Aux portes des places européennes il y a encore quelques semaines, le RC Lens a glissé à la 8e place de la Ligue 1 après les trois défaites consécutives face à Nice, Strasbourg puis Nantes ce dimanche. La pression commence à se faire de plus en plus pesante sur les épaules de Will Still, mais il est évident que l’ancien entraîneur du Stade de Reims a de fortes circonstances atténuantes. Le mercato d’hiver a été terrible pour le coach lensois, qui a perdu Abdukodir Khusanov, Kevin Danso, Brice Samba et Przemysław Frankowski. Le RC Lens a considérablement affaibli son effectif et Will Still n’a pas manqué de le faire savoir après la défaite de son équipe à La Beaujoire dimanche après-midi.

🏁 Fin de match. Malgré la réduction de l'écart sur penalty après l'heure de jeu, le Racing s'incline à Nantes.@FCNantes 3⃣-1⃣ @RCLens#FCNRCL pic.twitter.com/p2H3H1gt79 — Racing Club de Lens (@RCLens) February 23, 2025

« On essaie de retrouver la même chose, avec des profils différents, ce n’est pas toujours possible. Il faut s’adapter. Il faut trouver une ligne conductrice. On est en difficulté aussi en faisant des erreurs. Ce n’est pas facile. Il y a des nouveaux joueurs, un équilibre à retrouver. Quand tu as les matchs d’une préparation complète, avec des choses à mettre en place, la possibilité de t’entraîner, c’est plus simple. Là, t’es en match de L1, en compétition et tu n’as pas le temps de chercher et de mettre des choses en place » a d’abord glissé Will Still avant de se montrer un peu plus offensif sur les choix de son club.

Will Still regrette l'affaiblissement de son effectif

« Il faut que je m’active, que je fasse au plus vite, je le sais. Ce n’est pas faute d’essayer. C’est compliqué, mais vous pouvez mettre qui vous voulez, ce sera compliqué » souffle le coach lensois, qui conclut. « Il y a forcément un manque de confiance. Il y a un manque de repères. Je ne dirais pas que tout a changé, mais une grosse partie des choses ont changé. Tout le monde est assez mature et assez grand pour constater ce qu’il s’est passé. Je veux me concentrer pour essayer de prendre des points ». Malgré l’affaiblissement de son effectif, Lens devra absolument gagner le prochain match, qui semble plus abordable avec la réception du Havre samedi à 19 heures… avant un déplacement à Marseille le week-end suivant.