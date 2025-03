Lens ‍: Encore une grosse vente cet été, Rennes est innocent

Dans : Lens.

La crise des droits TV en Ligue 1 a influencé le mercato hivernal de Lens. Les Sang et Or ont vendu plusieurs cadres cet hiver pour boucler leur budget annuel. Néanmoins, la grande braderie va déjà reprendre l'été prochain avec Andy Diouf.

Se classer huitième de Ligue 1 est déjà un petit exploit pour le RC Lens. En effet, le club artésien a laissé partir plusieurs joueurs majeurs ces derniers mois. Rien qu'en janvier, Samba, Khusanov, Danso, Frankowski et Pereira Da Costa ont été vendus. Une nécessité pour équilibrer le budget lensois alors que les droits TV sont en forte baisse. De quoi éviter des sanctions de la DNCG mais pas la colère des supporters. Affaibli sportivement, Lens ne part pas favori pour retrouver l'Europe en fin de saison. Il faudra attendre l'été prochain pour redevenir ambitieux... sauf que les Lensois préparent déjà une nouvelle vente.

Andy Diouf en Premier League, Lens fixe le tarif

En effet, selon le site Jeunes Footeux, le RC Lens entend lâcher une pépite cet été en la personne d'Andy Diouf. Le jeune milieu de l'Equipe de France Espoirs est fortement convoité en Angleterre, notamment par Crystal Palace et Everton. Les dirigeants lensois ne sont pas opposés à une vente du joueur de 21 ans seulement, jugé parfois trop irrégulier dans ses performances.

Lens demande au moins 15 millions d'euros pour Diouf, visant secrètement les 20 millions d'euros pour un élément sous contrat jusqu'en 2028. De telles sommes permettraient de rembourser l'achat du joueur à Bâle en 2023. Les Sang et Or avaient alors déboursé 14 millions d'euros pour ce milieu français si prometteur. Voilà qui annonce une transition sportive longue pour le RC Lens alors que d'autres cadres pourraient vite imiter Diouf comme Facundo Medina et Angelo Fulgini par exemple.