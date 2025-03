L1 ‍: Lens avec 9 absents contre l’OM

Dans : Lens.

Par Corentin Facy

Will Still a dévoilé ce vendredi soir son groupe de joueurs retenus pour le déplacement périlleux du RC Lens à Marseille. L’inquiétude règne chez les supporters lensois et on peut le comprendre avant de défier l’OM puisque le groupe des Sang et Or est amoindri par neuf absences notables : Chavez, Koffi, Petric, Satriano et Lascary sont blessés tandis que Nzola, Medina, Thomasson et Fulgini sont eux suspendus.