Lens ‍: Will Still motive ses joueurs avec un énorme chèque

Par Corentin Facy

Battu par Lille dimanche soir dans le derby (1-0), Lens aura désormais du mal à accrocher une place européenne. Peu importe pour Will Still, qui sait comment garder ses joueurs motivés pour la fin de saison.

Sur une très bonne série avant de se rendre à Lille dimanche soir avec deux victoires consécutives contre l’Olympique de Marseille et le Stade Rennais, Lens n’est pas passé loin d’accrocher les Dogues au stade Pierre-Mauroy. Il a fallu une énorme bévue du gardien Mathew Ryan pour permettre au LOSC de l’emporter dans un derby équilibré, durant lequel Lens était tout proche d’égaliser en fin de match. Les Sang et Or se sont finalement inclinés et voient désormais les places européennes s’éloigner, avec six points de retard sur l’OL, actuellement 5e tandis que des équipes comme Lille, Strasbourg ou Monaco ont gagné ce week-end.

Mais pour Will Still, la fin de saison ne doit pas pour autant se terminer en roue libre. Après la défaite de son équipe, l’entraîneur lensois a notamment expliqué qu’il appuyait son discours sur les primes financières de ses joueurs qui dépendront du classement final du RC Lens, qualification européenne ou pas. « On a des primes à jouer. Si les joueurs veulent joueur pour l’argent, il y a de l’argent à aller chercher. Il y a aussi une suite de carrière à jouer, avec des joueurs en prêt et en fin de contrat. Il y a assez de raisons pour “prester” (performer) » a-t-il lancé avant de conclure.

Will Still sait comment motiver ses joueurs

« Ce serait une faute professionnelle de ne pas le faire. À partir du moment où tu joues pour le Racing Club de Lens, tu bosses, tu coures, tu joues, t’as pas le choix, la question ne se pose même pas » a expliqué Will Still, pas du genre à terminer la saison en roue libre et à lâcher l’affaire malgré l’absence d’enjeu au classement, avec des places européennes désormais inaccessibles ou presque. Un discours d’autant plus motivant que le calendrier de Lens est plutôt abordable dans les semaines à venir avec des matchs contre Saint-Etienne, Reims, Brest ou encore Auxerre.