Brice Samba éjecté, Lens a réussi un coup de génie

Par Quentin Mallet

Arrivé au RC Lens l’hiver dernier en provenance de l’AS Roma pour moins d’un million d’euros, Mathew Ryan est en train de faire totalement oublier Brice Samba. Un transfert de génie des Sang et Or ?

Au dernier mercato hivernal, Brice Samba quittait le RC Lens pour rejoindre le Stade Rennais au terme d’un feuilleton complètement rocambolesque. Grâce à cette opération, les Sang et Or ont récolté 14 millions d’euros bienvenus pour lui trouver un remplaçant. Hervé Koffi n’apportant aucune assurance, la direction lensoise s’est penchée sur un recrutement urgent. Après plusieurs échecs, c’est finalement avec Mathew Ryan que le RC Lens est reparti en Ligue 1. Pour le recruter, les dirigeants du club forézien n’ont dépensé que la modique somme de 800 000 euros. Plusieurs semaines après sa prise de pouvoir au poste de gardien de but, l’international australien est en train de faire oublier Brice Samba.

Ryan contre Samba, Lens gagne aux changes

Depuis l’arrivée de Mathew Ryan, le RC Lens a retrouvé des couleurs. Simple coïncidence ou véritable impact positif ? Pour l’instant, tout porte à croire que la présence du portier australien dans les cages lensoises est une véritable aubaine pour la formation de Will Still. Sur les six rencontres qu’il a disputées sous les couleurs lensoises, Ryan a réalisé 4 clean sheets. En clair, hormis les deux rencontres face à Nantes et Le Havre au cours desquelles il a concédé 7 buts au total, le gardien de but de 32 ans réalise un excellent départ dans le Nord comme le souligne Le Figaro dans son édition du jour avant le derby à Lille ce dimanche.

De quoi largement faire oublier Brice Samba, parti à Rennes et qui ne trouve pas la même fortune chez les Bretons. L’international français a, en effet, encaissé 13 buts depuis son arrivée chez les Rouge et Noir et a déjà connu 7 défaites dont une… face au RC Lens de Mathew Ryan.