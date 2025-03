Lens en crise, tout va se jouer à Marseille

Dans : Lens.

Par Corentin Facy

Lens se déplace à Marseille dans un contexte difficile, après avoir enchaîné quatre défaites de suite en Ligue 1. Un nouveau revers, même sur la pelouse du dauphin du PSG, plongerait le club Nordiste dans la crise.

Le moral des troupes est au plus bas à Lens après la défaite spectaculaire 3-4 face au Havre, samedi dernier à Bollaert. Un revers d’autant plus difficile à encaisser que les Sang et Or viennent d’enchaîner quatre défaites de suite en Ligue 1. La conséquence à un mercato terrible pour Will Still, avec les départs de quatre titulaires indiscutable : Khusanov, Samba, Frankowski et Danso. « J’ai appris beaucoup de choses sur le foot et en dehors du foot ces derniers mois, comment s'arrange et fonctionne un club, comment fonctionnent les relations humaines. La seule chose que je contrôle ce sont les entraînements, ce sont les attitudes et les énergies que l'on y met. Il faut faire plus que ces dernières semaines tout simplement » indique justement Will Still avant de se rendre à Marseille ce samedi.

« Il ne faut pas se poser 1000 questions, pas tout remettre en cause, il faut y aller, il faut envoyer ! Il faut donner quelque chose pour les supporters qui font les déplacements et qui sont là à domicile aussi, pour le moment, on ne le fait pas assez » a-t-il ajouté. Le message du coach est mobilisateur mais dans les faits, une cinquième défaite de suite plongerait Lens dans une crise de résultat totale comme le confirme France3 Régions. « Une victoire contre les Marseillais, 2e, relancerait les Joueurs de Will Still. Une défaite les plongerait encore un peu plus dans le doute » écrit le média, pour qui les Sang et Or n’ont pas d’autre choix que de sortir un match référence face à l’OM ce samedi pour s’éviter de gros ennuis. Un miracle sera d’autant plus nécessaire que pour ce match, le coach lensois Will Still doit composer avec un groupe décimé par les suspensions et les blessures.