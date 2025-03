Lens en crise, une première démission réclamée

Dans : Lens.

Par Corentin Facy

Nommé directeur sportif du club en septembre dernier, Diego Lopez est déjà contesté à Lens après la quatrième défaite consécutive subie par les Sang et Or, samedi soir à Bollaert contre Le Havre (3-4).

L’utilisation du mot « crise » est parfaitement adaptée à la situation que vit actuellement le Racing Club de Lens. Dépouillé de ses meilleurs joueurs lors du mercato hivernal afin de redresser une situation financière difficile, le club nordiste vient d’enchainer une quatrième défaite de suite en Ligue 1. Et celle concédée ce samedi fait particulièrement mal pour les hommes de Will Still, à domicile contre une équipe de bas de tableau, Le Havre. Le scénario est également terrible avec un score spectaculaire (3-4) alors que Lens menait 2-0 après moins de 30 minutes.

« L'objectif européen, un leurre du propriétaire, est mort samedi sur la pelouse de Bollaert » annonce ce dimanche le journal L’Equipe, qui se demande à présent comment Lens va pouvoir réagir pour se relancer. Un changement d’entraîneur ne semble pas à l’ordre du jour et le public n’a d’ailleurs pas réclamé le départ de Will Still malgré la défaite face aux Normands. Les fans du RC Lens ont en revanche exprimé leur volonté de voir partir le directeur sportif Diego Lopez, nommé il y a seulement six mois.

Le directeur sportif Diego Lopez contesté

« Joseph Oughourlian a donné les pleins pouvoirs sportifs à Diego Lopez. Il dit être content de son travail. A-t-il mesuré, sous couvert de récupérer son argent, que la chute pourrait être plus brutale ? » s’interroge le quotidien national, pour qui le directeur sportif espagnol n’est pas le seul à blâmer. Le patron Joseph Oughourlian a également sa part de responsabilité, après avoir vendu tous les bijoux de famille lors de ce mercato hivernal (Khusanov, Danso, Samba, Frankowski). Quoi qu’il en soit, la saison du RC Lens a pris un tournant négatif et sans doute définitif samedi soir. En attendant les matchs de Strasbourg, de Brest ou encore de Toulouse ce dimanche, les Sang et Or sont 8es de Ligue 1.