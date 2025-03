25 millions, ce gros départ fait rêver Lens

Dans : Lens.

L’hiver a été terrible pour le RC Lens avec les ventes de plusieurs cadres lors du mercato. Khusanov, Samba, Danso ou encore Frankowski ont quitté le navire, et la grande braderie pourrait se poursuivre cet été.

Les supporters du RC Lens ainsi que Will Still ont sans doute fait des cauchemars après le mercato hivernal réalisé par la direction du club nordiste. Les joueurs à forte valeur marchande ont quitté les Sang et Or les uns après les autres : Samba, Khusanov, Danso et Frankowski sont partis, des départs qui ont logiquement affaibli l’effectif du Racing. Dans une situation financière inconfortable, le RC Lens a multiplié les grosses ventes afin de sécuriser sa pérennité, à la demande du patron Joseph Oughourlian.

Après avoir multiplié les belles ventes, le club lensois va-t-il retrouver de l’ambition l’été prochain sur le marché des transferts ? Il est encore trop tôt pour le dire. Au contraire, la tendance pourrait encore être à la vente d’un ou deux joueurs à forte valeur marchande selon le site spécialisé AllezLens. Nos confrères l’affirment, le prochain sur la liste pourrait être Facundo Medina, dernier rescapé d’une défense décimée en janvier dernier.

Au tour de Medina de quitter Lens ?

« Face aux incertitudes entourant les droits télévisés en Ligue 1, principale source de revenus des clubs, l’actionnaire lensois cherche à pérenniser les finances du club. Dans cette optique, Facundo Medina pourrait être l’un des joueurs les plus susceptibles de partir, son transfert représentant une opportunité financière importante » explique le média pro-Lensois, qui estime que les Sang et Or pourraient récupérer environ 25 millions d’euros d’une potentielle vente de l’international argentin, dont le profil est très apprécié un peu partout en Europe et notamment en Premier League. Reste maintenant à voir si Facundo Medina suivra les pas de ses ex-coéquipiers Samba, Danso ou encore Khusanov en quittant Lens lors du prochain mercato. Ce que ne souhaitent évidemment pas Will Still ni les supporters qui garnissent les tribunes de Bollaert.