Giroud en équipe de France, des ennemis dans le vestiaire ?

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

En marquant le but de l'AC Milan dimanche soir dans un match très important contre Naples, Olivier Giroud bénéficie d'une image énorme en Italie. Mais en France, le buteur milanais risque d'avoir du mal à retrouver les Bleus, Gilles Favard a un avis très net.

Olivier Giroud a marqué dix buts cette saison avec les Rossoneri, donc certains valent de l’or, puisque l’attaquant français a permis à l’AC Milan de gagner le derby contre l’Inter en signant un doublé, puis il a inscrit face à Naples un but qui a donné la victoire à son équipe. Un succès au pied du Vésuve qui permet au club lombard d’être en tête de la Serie A. Forcément, qui dit Olivier Giroud dit équipe de France, même si depuis l’Euro, et après une communication ratée, l’ancien joueur de Chelsea a été mis au placard. A quelques jours de deux matchs amicaux face à la Côte d’Ivoire et l’Afrique du Sud, certains se demandent si Didier Deschamps convoquera le buteur milanais. Mais pour Gilles Favard, ce retour de l’un des meilleurs buteurs de l’histoire des Bleus ne se fera pas, car Olivier Giroud n’a pas que des amis au sein du vestiaire tricolore.

Olivier Giroud ne fait pas l'unanimité en équipe de France

Sur le plateau de L’Equipe du Soir, le Spectre a donné sa version. « On ne va pas réécrire l’histoire, l’heure d’Olivier Giroud est passée. Il a 36 ans quand même. Je regarde les matchs de l’AC Milan, et les buts qu’il marque ce sont des buts de gratteur. Mais quand on va jouer des équipes de haut niveau, qu’il faut peser et être présent, être actif, dézoner, aller vite et être bon dans tous les compartiments, et bien ce n’est plus le Giroud d’il y a 5 ans. Donc, à son âge c’est du passé en équipe de France, surtout avec le matériel offensif qu’on a en équipe de France, je rappelle qu’on a Mbappé, Benzema, Griezmann, Coman, Dembélé et j’en oublie. C’est bon…(…) Sinon pensez-vous vraiment que le groupe de l’équipe de France a envie que Giroud revienne ? Moi je dis non. Hugo Lloris en a envie, mais ça serait l’exception. Il faut dire la vérité, les jeunes ce n’est pas leur tasse de thé Olivier Giroud », a expliqué Gilles Favard.