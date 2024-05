OM ‍: Incompréhensible transfert en vue au mercato

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Arrivé il y a quelques mois seulement à l'OM, Jean Onana devrait déjà quitter la Canebière l'été prochain. Et un club prestigieux lorgne apparemment sur son profil si l'on en croit la presse italienne.

Prêté avec option d’achat à l’Olympique de Marseille par Besiktas où il est sous contrat jusqu’en juin 2027, Jean Onana (24 ans) n’entre visiblement pas du tout dans les plans du staff phocéen. Il ne fait en effet plus de doutes quant au fait que l'OM ne le conserve pas. L'ancien de Lens va donc devoir se trouver un nouveau point de chute pour relancer sa carrière. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Jean Onana pourrait rebondir dans un club bien plus costaud que l'OM ou encore Besiktas...

Jean Onana, une très bonne nouvelle pour lui au mercato ?

Selon les informations de Calciomercato, la Juventus souhaite en effet le signer l'été prochain lors du marché des transferts. La Vieille Dame jouera de nouveau la Ligue des champions et cherche des joueurs pouvant faire le nombre avec l'enchainement des rencontres qui s'annonceront. Jean Onana a déjà pas mal voyagé dans sa jeune carrière et pourrait apporter un peu d'expérience dans le Piémont. Une information qui reste cependant surprenante au vu de la situation autour du Camerounais, qui ne joue presque plus à l'OM et qui ne sera pas retenu par Besiktas. A lui néanmoins de prouver qu'il peut être un joueur précieux pour les Phocéens en cette toute fin de saison, avec une possibilité de remporter la Ligue Europa. Son agent, Rafaela Pimenta, se chargera ensuite de lui trouver un nouveau point de chute. Et une arrivée à la Juventus Turin cet été serait une nouvelle fois un sacré coup réalisé par la femme d'affaires, qui ne manquera pas de travail lors de la prochaine intersaison.