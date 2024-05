Remplacer Mbappé au PSG, cette star doit accepter la mission

Dans : PSG.

Pour remplacer Kylian Mbappé, dont l'efficacité a permis au PSG de briller encore cette saison, Nasser Al-Khelaifi a visiblement des idées. Mais pour cela le président parisien devra être généreux.

Auteur de 43 buts cette saison sous le maillot du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé ne sera pas facile à remplacer dans l'effectif des champions de France. Car à ce niveau de performance, ils sont rares sur la planète football à pouvoir regarder le kid de Bondy dans les yeux. Mais Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos pensent tout de même pouvoir y parvenir, et pour le célèbre journaliste italien Gianluca di Marzio, l'heureux élu est Victor Osimhen, le buteur de Naples dont le nom a plusieurs fois été cité comme proche du PSG. Cependant, même si l'ancien joueur du LOSC connaît bien la Ligue 1, les dirigeants parisiens doivent faire face à une nouvelle concurrence. Chelsea s'est en effet invité dans ce dossier et a des arguments pour convaincre Aurélio de Laurentiss de lui céder l'attaquant international nigérian.

Chelsea a des idées, le PSG a du cash

Face à l'offre purement financière du Paris Saint-Germain, qui devra impérativement dépasser les 100 millions d'euros, les responsables de Chelsea veulent proposer de mettre 80 à 90 millions d'euros sur la table, plus Romelu Lukaku et un jeune joueur des Blues. Bien évidemment, l'opération ne peut se faire sans l'avis de l'attaquant international belge, prêté cette saison à l'AS Rome, mais qui a encore deux ans de contrat avec Chelsea. Lukaku a l'avantage de plaire énormément à Giovanni Manna, actuellement à la Juventus et qui va devenir le directeur sportif du Napoli. Ce dernier avait en effet tenté de le faire venir à la Juve dans le cadre d'un échange avec Dusan Vlahovic, mais l'opération ne s'était pas concrétisée. Cependant, en rejoignant Naples, Manna pourrait cette fois réussir son coup, surtout si Osimhen accepter de rejoindre le club de Premier League.

Du côté du Paris Saint-Germain, il y a un léger flou dans le dossier de l'avant-centre, Gonçalo Ramos étant le candidat idéal pour ce poste, même si Luis Enrique ne lui accorde qu'une confiance relative. A voir si Nasser Al-Khelaifi acceptera de dépenser une grosse somme lors du prochain mercato sur ce poste, le Paris Saint-Germain s'étant bien planté avec la signature de Randal Kolo Muani pour 95 millions d'euros l'été dernier. Même s'il a été moins performant avec Naples cette saison (16 buts toutes compétitions confondues), Victor Osimhen est capable de briller sous le maillot du PSG, cela ne fait aucun doute. A Aurélio de Laurentiis, habile en négociations, de trouver l'accord qui conviendra à tout le monde.