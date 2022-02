Lâché par Deschamps, Giroud met l'Italie à sa botte !

Dans : Serie A.

Par Claude Dautel

Mis au placard en équipe de France, Olivier Giroud a marqué un doublé décisif dans un derby qui valait de l'or. Le buteur milanais se rappelle au bon souvent de Didier Deschamps.

Ce dimanche matin, toute la presse sportive italienne fait sa Une avec Olivier Giroud, ce dernier ayant frappé fort samedi à Giuseppe-Meazza, puisqu’en moins de 5 minutes l’attaquant français de l’AC Milan a remis les Rossoneri devant l’Inter dans un match à 6 points dans la course au titre en Serie A. « Giroud, le derby c’est toi » titre la Gazzetta dello Sport, le Corriere dello Sport fait un jeu de mots « Diable d’Olivier » et Tuttosport barre sa Une d’un simple « Giroud » sur fond de drapeau italien. Grâce à sa victoire contre l’Inter, l’AC Milan est revenu à une longueur de son voisin et rival, et rien que pour cela Oliver Giroud est entré dans la longue histoire du derby de la Madonnina. Un sacré pied de nez pour celui qui a été poussé vers la sortie par Chelsea, et qui en plus a perdu sa place en équipe de France, Didier Deschamps ayant poussé Giroud vers la sortie après l’Euro.

Olivier Giroud bientôt de retour en équipe de France

Forcément, les performances de Giroud (8 buts et 2 passes décisives) sous le maillot de l'AC Milan poussent les médias italiens à se demander si le sélectionneur français fera appel au buteur milanais pour les deux matchs amicaux que joueront les Bleus contre la Côte d'Ivoire, le 25 mars à Vélodrome et contre l'Afrique du Sud, le 29 mars à Lille. En s'imposant au sein d'une formation lombarde où le principal concurrent s'appelle, Zlatan Ibrahimovic, celui qui a marqué 46 buts sous le maillot de l'équipe de France, et reste à cinq longueurs de Thierry Henry, peut rêver d'un incroyable retour à quelques mois du Mondial. Même si cela ne sera pas aussi surprenant que celui de Karim Benzema il y a un an, Olivier Giroud pourrait bien encore surprendre la France et ses supporters.