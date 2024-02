La France pleure pour Pogba, la Juve est ravie

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Suspendu pour quatre ans suite à son contrôle antidopage positif, Paul Pogba a reçu le soutien de Didier Deschamps. Le sélectionneur des Bleus regrette la sanction infligée à son milieu de terrain, alors que la Juventus Turin ne s’en plaindra pas.

Ça sent malheureusement la fin de carrière pour Paul Pogba. Après son contrôle antidopage positif l’été dernier, le milieu de la Juventus Turin a été suspendu pour quatre ans. Un gros coup dur pour le Français qui dénonce un « verdict incorrect », mais aussi pour Didier Deschamps qui ne pourra pas récupérer son cadre. « Je n’imagine pas un seul instant que Paul ait eu l’intention, la volonté de se doper, a réagi le sélectionneur de l’équipe de France. Pour bien le connaître, je sais que ce n’est pas du tout dans son état d’esprit. »

« (…) Sa situation m’attriste et j’espère de tout cœur qu’elle pourra s’arranger. Je veux en tout cas y croire », a ajouté le coach des Bleus, beaucoup plus affecté que les Italiens. En effet, le correspondant de la chaîne L’Equipe Valentin Pauluzzi constate une certaine indifférence de l’autre côté des Alpes. « Ça a fait la une des principaux sites d'information et journaux télé, mais ça l'a fait pendant quelques heures. On est presque déjà passé à autre chose, a témoigné le journaliste. La longueur de la suspension a évidemment choqué. Mais depuis qu'il est revenu en Italie, c'est l'Arlésienne. »

La Juve soulagée...

« Il a très peu joué l'an dernier parce qu'il a multiplié les petits pépins physiques. Finalement il n'y a presque pas de dommages collatéraux pour la Juventus Turin qui va probablement se qualifier pour la Ligue des Champions, a souligné le spécialiste. C'est presque même un soulagement parce que la Juve sort de deux années où elle a multiplié les affaires judiciaires, que ce soit concernant la direction, que ce soient les joueurs avec Pogba ou Farioli. C'est le dernier verdict qu'on attendait. Dans le monde Juve, je pense qu'on est soulagé. On se dit qu'on peut passer à autre chose et repartir de zéro. » Rappelons que Paul Pogba est lié aux Bianconeri jusqu'en 2026.