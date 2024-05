Thauvin de retour en Ligue 1, l'OM est concerné

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

Florian Thauvin espère prochainement revenir évoluer en Ligue 1. Cela tombe bien, un club est particulièrement intéressé par son retour.

S'il a connu des difficultés d'adaptation assez fortes à l'Udinese, Florian Thauvin a enfin trouvé son rythme de croisière. En 31 rencontres disputées toutes compétitions confondues, l'ancien de l'OM a planté 6 buts et délivré 5 passes décisives. Le champion du monde 2018 compte profiter de ses bonnes prestations pour attirer l'oeil d'écuries françaises. Car son objectif affiché est clairement une signature dans un club de Ligue 1, notamment pour passer le cap des 100 buts marqués en championnat de France. « La France, c'est un championnat important pour moi. Je suis français, et il ne me manque pas grand-chose pour atteindre les 100 buts en Ligue 1. Donc c'est vrai que j'aimerais revenir pour atteindre cet objectif », avait-il notamment déclaré lors d'une interview accordée à Eurosport. Et apparemment, son désir pourrait devenir une réalité.

Florian Thauvin de retour à l'OM, une possibilité existe ?

Comme rapporté par Live Foot, un club de Ligue 1 est intéressé par la possibilité de recruter Florian Thauvin l'été prochain. Et il s'agit d'un club du sud-est de la France, même si ce dernier n'a pas filtré. Il s'agit donc de Nice, Monaco ou encore l'OM. Trois clubs séduisants et qui cherchent un profil d'expérience. Encore sous contrat jusqu'en juin 2025 avec l'Udinese, Thauvin est estimé à quelque 3 millions d'euros. Une bonne affaire pour de nombreux clubs. Plus les semaines passent et plus un retour de l'attaquant français en France se précise. A 31 ans, Flotov a encore des choses à prouver dans son pays natal même s'il devra très vite rassurer sur son niveau de jeu en cas d'arrivée dans l'Hexagone, lui qui avait choisi l'exil au Mexique après son départ de l'OM.