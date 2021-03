Euro Espoirs : La France se reprend en main, merci les penalties

Dans : Equipe de France.

2e journée de l'Euro Espoirs :

Haladás Sportkomplexum, Szombathely (Hongrie).

Russie Espoirs - France Espoirs : 0 à 2.

Buts : Edouard (15e sp) et Ikoné (24e sp) pour la France Espoirs.

Trois jours après sa défaite inaugurale contre le Danemark, l'équipe de Sylvain Ripoll s'est parfaitement rachetée lors de cette deuxième journée de la phase de groupes de l'Euro Espoirs. En dominant la Russie grâce à des buts sur penalty, les Bleuets passent devant leurs adversaires du soir et remontent à la deuxième place du Groupe C, à trois unités du Danemark. Pour valider son ticket pour la phase finale, qui se jouera fin mai et début juin, la France devra juste battre l'Islande lors de son dernier match, mercredi prochain.