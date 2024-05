Le PSG ira en finale, Mbappé prévient Dortmund

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG jouera très gros mardi soir en demi-finales retour de la Ligue des champions. Kylian Mbappé sera notamment attendu au tournant par les fans et observateurs du club de la capitale.

A Paris, la pression commence à monter avant la demi-finale retour de Ligue des champions face au Borussia Dortmund. Le PSG aura besoin de remonter un retard d'un but. Pour cela, les hommes de Luis Enrique devront avoir une meilleure efficacité. Kylian Mbappé, qui est passé à côté lors de la manche aller dans la Ruhr, sera particulièrement attendu par les fans. L'attaquant de 25 ans le sait et n'a pas l'air de s'inquiéter plus que cela. Pour lui d'ailleurs, le PSG arrivera à se qualifier pour la finale de la Ligue des champions ce mardi soir.

Mbappé éliminé par Dortmund, ça n'arrivera pas

Nous sommes le Paris Saint-Germain. 🔴🔵 pic.twitter.com/q9QGP2PbtO — Kylian Mbappé (@KMbappe) April 16, 2024

Dans des propos relayés par Le Parisien, Kylian Mbappé a en effet fait une énorme promesse aux amoureux du Paris Saint-Germain, quitte à manquer un peu d'humilité. « La pression sur mes épaules pour mardi ? C’est normal parce qu’il y a une place en finale de Ligue des champions, ce qui n’est pas négligeable. D’autant plus quand on connaît le passif du club dans la compétition. La pression, on en est conscients, mais le groupe est extrêmement serein. On est confiants et on est sûrs qu’on va remonter ce score et qu’on va se qualifier pour la finale ! », a notamment indiqué le champion du monde 2018, qui va se rajouter encore un peu plus de pression avant la réception des Allemands au Parc des Princes. Peu en vue au poste de numéro 9, Mbappé pourrait être replacé sur le côté gauche contre Dortmund. Une bonne occasion de voir Gonçalo Ramos titulaire, lui qui n'a pas eu une minute de temps de jeu lors de la rencontre aller au Signal Iduna Park.