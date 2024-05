OM ‍: Balerdi victime d'une terrible injustice en Argentine

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM n'a pas forcément vécu la saison souhaitée pour le moment. Mais si le club phocéen peut avoir une grosse satisfaction, c'est bien concernant Leonardo Balerdi.

A Marseille, tous les regards sont logiquement tournés vers la demi-finale retour de Ligue Europa face à l'Atalanta jeudi soir. Pour espérer rejoindre la finale de la compétition à Dublin, l'OM devra compter sur le très bon rendement de ses cadres. Depuis quelque temps, Leonardo Balerdi en fait partie. Très décrié par le passé, l'Argentin réalise pourtant une énorme saison. Ses prestations sont saluées et les fans de l'OM comptent bien le voir continuer l'aventure le plus longtemps possible dans la cité phocéenne. Aussi, beaucoup espéraient pouvoir le voir cet été avec les champions du monde argentins lors de la Copa America. Mais Lionel Scaloni n'est apparemment pas très fan de son profil...

Leonardo Balerdi encore snobé par l'Argentine ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

Selon les informations de Info Arnales, Leonardo Balerdi ne sera en effet pas présent dans la liste des présélectionnés pour disputer la Copa America avec l’Argentine. Un énorme coup dur pour lui si tout cela se vérifie. Surtout qu'une grande porte semblait ouverte pour le Phocéen, qui ne compte pour l'instant que deux sélections avec l'Albiceleste. Reste à savoir si de nouvelles bonnes prestations en cette fin de saison changeront la donne aux yeux du sélectionneur argentin. A 25 ans, Balerdi est enfin arrivé à maturité. Encore sous contrat à l'Olympique de Marseille jusqu'en juin 2026, l'ancien de Dortmund pourrait d'ailleurs prolonger deux ans de plus d'après L'Equipe. A moins qu'il ne se sente obligé de changer de club pour espérer avoir un avenir en sélection nationale. Ce serait assurément un énorme coup dur pour les fans et observateurs de l'Olympique de Marseille mais plutôt une bonne nouvelle pour Pablo Longoria et les finances du club.