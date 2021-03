Euro Espoirs : Énorme désillusion pour les Bleuets...

Dans : Equipe de France.

1ère journée de l'Euro Espoirs :

Haladás Sportkomplexum, Szombathely (Hongrie).

France Espoirs - Danemark Espoirs : 0 à 1.

But : Dreyer (75e) pour le Danemark Espoirs.

Malgré une équipe de gala, le groupe de Sylvain Ripoll a subi une énorme désillusion pour commencer cet Euro Espoirs. En perdant son match d'ouverture, la France se retrouve troisième du Groupe C, à trois points de la Russie et donc du Danemark. Invaincus depuis 2019, les Bleuets vont donc devoir se racheter contre la Russie (le 28 mars) et l'Islande (le 31 mars) pour espérer valider leur ticket pour la phase finale.