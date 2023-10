Rire en pleine minute de silence, Todibo risque de ne plus rigoler

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Une caméra a saisi le rire de Jean-Clair Todibo alors qu'une minute de silence était respectée avant le match entre les Pays-Bas et la France. Le joueur de l'OGC Nice va devoir s'expliquer.

C’est une scène qui, dans le climat actuel, a fait du bruit et qui risque de valoir une sanction au défenseur de l’équipe de France et de Nice. Vendredi soir, quelques heures seulement après l’assassinat d’un professeur de français à Arras, une minute de silence a été respectée dans le stade d’Amsterdam avant le match opposant les Néerlandais aux joueurs de Didier Deschamps. Ce moment de recueillement était effectué à la fois à la mémoire de l’enseignant, mais également pour toutes les victimes de la guerre entre Israël et le Hamas.

La télévision a fait des plans sur le staff des Bleus, les joueurs et les remplaçants des deux équipes, et c’est là que l’on a vu Jean-Clair Todibo totalement hilare. Une séquence qui a fait scandale, et qui a déclenché une procédure sans traîner. Ce lundi, le Conseil National de l’Ethique a annoncé qu’il exigeait des explications de l’international français.

Todibo risque une sanction

#France : Le joueur français Jean-Clair #Todibo fait polémique en explosant de rire pendant la minute de silence pour les victimes en #Israël et en #Palestine et de l'attentat d'#Arras .#Foot pic.twitter.com/QNnqaERhOP — Josly Ngoma (@josly_ngoma) October 14, 2023

« Par courrier, nous demandons officiellement des explications à Monsieur Todibo sur son attitude incompréhensible durant cette minute de silence. Si elles ne sont pas satisfaisantes, nous saisirons la commission de discipline de la Fédération française afin qu'elle traite son cas », a communiqué Patrick Anton, le président du Conseil National de l’Ethique au sujet du défenseur de l’équipe de France, lequel n’a pour l’instant pas réagi à cette polémique. Selon certaines sources, ce sont des propos tombés des personnes installées dans les tribunes derrière le banc tricolore qui auraient fait sourire Jean-Clair Todibo. Didier Deschamps va également devoir trancher, car le joueur niçois était annoncé comme un titulaire potentiel lors du match amical de mardi soir contre l'Ecosse à Lille.