Mbappé à Paris, coup de pression gigantesque sur Madrid

L'avenir de Kylian Mbappé n'est toujours pas officiellement scellé, même si forcément tout indique qu'il va quitter libre le Paris Saint-Germain pour signer au Real Madrid. Le club espagnol se prend ce dimanche un coup de pression colossal.

Kylian Mbappé a beau avoir prévenu Nasser Al-Khelaifi de ses intentions dès le mois de janvier dernier, les saisons précédentes ont démontré que tout était possible dans ce dossier. L'officialisation de la future destination du meilleur buteur de l'histoire du PSG est toujours en attente, et forcément cela laisse planer un petit mystère. Autre mystère qui existe dans ce dossier, c'est la possibilité ou non pour Mbappé de disputer les Jeux Olympiques de Paris cet été et donc de rester un peu plus longtemps dans la capitale avant de rejoindre le Real Madrid. Pour l'instant, Florentino Perez a refusé que ses internationaux français puissent disputer cette compétition. Mais là, le patron des Merengue a pris un sérieux avertissement.

Mbappé aux JO, la France fait un énorme forcing

Pour l'instant, les discussions concernant la présence de Kylian Mbappé aux JO se déroulaient via Philippe Diallo et la Fédération Française de Football. Cette fois, c'est Emmanuel Macron qui a décidé de s'inviter à la table des négociations. Répondant à La Tribune Dimanche, l'hebdomadaire de Rodolphe Saadé, le président de la République a envoyé un message très clair au club espagnol, même si forcément, il ne peut pas le citer directement faute d'un accord déjà trouvé entre Kylian Mbappé et le Real Madrid. « Si l'absence de Kylian Mbappé aux Jeux Olympiques serait une déception ? Je me suis retrouvé sur un terrain avec son père la semaine dernière lors d'un match du Variétés Club de France et je lui ai posé la question, il m'a dit: « Il a envie de les faire. » J'espère vraiment que tous les clubs européens vont laisser cette liberté à leurs joueurs. Je me félicite que tous les clubs français le fassent et j’espère que les autres suivront. L’esprit olympique, c'est ça : se grandir », a clairement prévenu Emmanuel Macron, qui rappelle fermement à l'ordre le Real Madrid et les clubs qui ont sous contrat des joueurs tricolores.

Ces derniers mois, certaines sources ont avancé l'idée que si le deal traînait en longueur, outre les aspects financiers de cette signature XXL, il y avait également des discussions intenses entre le clan Mbappé et Florentino Perez concernant les Jeux Olympiques de Paris. En quête d'un Ballon d'Or, et toujours affamé par l'idée d'ajouter des lignes à son palmarès, l'attaquant français de 25 ans souhaite plus que tout être de l'aventure des JO avec l'équipe de Thierry Henry, et cela juste après avoir disputé l'Euro 2024 avec l'équipe de France de Didier Deschamps. On peut comprendre que le Real Madrid ne soit pas chaud, mais le pressing mis par Emmanuel Macron est forcément un sacré renfort pour le numéro 7 du Paris Saint-Germain.