EDF : Lacazette poussé vers l'Euro avec les Bleus

En difficulté à Arsenal en début de saison, Alexandre Lacazette revient fort ces dernières semaines. De quoi changer les plans de Mikel Arteta... Et ceux de Didier Deschamps ?

Depuis son arrivée à Arsenal à l'été 2017 pour environ 60 millions d'euros, Alexandre Lacazette n'a jamais réussi à réellement s'imposer en Angleterre. Pourtant, depuis quelques semaines, l'international français revient fort. De retour au premier plan, il porte son total à 13 buts en 34 matchs toutes compétitions confondues cette saison et est l'un des éléments forts d'Arsenal. Des prestations qui ne sont pas passées inaperçues du côté de son entraîneur, Mikel Arteta, qui a salué ses progrès. « Il est en grande forme depuis plusieurs mois maintenant. Il maintient son niveau, il marque des buts et il apporte quelque chose de différent à l’équipe. Son rendement a été phénoménal et c’est ce que nous voulons » a déclaré le coach des Gunners.

Alors qu'il arrivera en fin de contrat en 2022, l'avenir d'Alexandre Lacazette n'était jusque là pas vraiment une priorité du côté d'Asenal. Grâce à ses récentes performances, l'attaquant a peut-être réussi à changer la donne. « Je suis toujours heureux lorsqu’il y a des rumeurs concernant nos joueurs, ça prouve qu’ils se débrouillent bien et attirent l’attention d’autres équipes. Nous aborderons l’avenir de ‘Laca’ durant l’été. Nous allons lui parler et nous lui expliquerons ce que nous voulons » a conclu le disciple de Pep Guardiola.

Objectif Euro

Mais au-delà de son avenir en club, c'est bel et bien en équipe nationale que figure l'objectif principal de Lacazette : retrouver les Bleus et disputer l'Euro. Absent du dernier rassemblement de Didier Deschamps, le joueur de 29 ans est conscient de l'énorme concurrence à son poste (Mbappé, Giroud, Griezmann, Martial, Ben Yedder...) et compte bien flamber en Premier League et en Ligue Europa pour pousser le sélectionneur à revoir ses plans. Avec l'équipe de France, Lacazette a inscrit trois buts en 16 sélections.