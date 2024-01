Gardien de la France aux JO, Hugo Lloris décline l’invitation

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

L’été prochain, Thierry Henry aura le droit de sélectionner trois joueurs de plus de 23 ans dans sa liste pour les Jeux Olympiques. Au contraire de Griezmann ou Mbappé, Hugo Lloris n'est pas intéressé.

Les prochains mois vont être passionnants pour les supporters de l’Equipe de France, qui se préparent à vivre deux évènements l’été prochain avec l’Euro puis les Jeux Olympiques. Deux compétitions que les Bleus ambitionnent de remporter au vu de la richesse de leur effectif. Certains joueurs pourraient d’ailleurs réaliser la prouesse d’enchainer les deux compétitions. C’est notamment le cas d’Antoine Griezmann et de Kylian Mbappé qui sont certains de disputer l’Euro et qui ont d’ores et déjà affiché leur volonté de faire partie des « jokers » de Thierry Henry pour les Jeux Olympiques.

🧙‍♂️ « 𝚅𝚘𝚞𝚜 𝚗𝚎 𝚙𝚊𝚜𝚜𝚎𝚛𝚎𝚣 𝚙𝚊𝚜 ! »



Hugo Lloris a signé 𝟲 𝗮𝗿𝗿𝗲̂𝘁𝘀 contre l’Angleterre, 𝗿𝗲𝗰𝗼𝗿𝗱 pour un gardien 🇫🇷 en tournoi majeur (CDM/EURO), depuis 𝗹𝘂𝗶-𝗺𝗲̂𝗺𝗲 lors de la CDM 2010 contre l’Afrique du Sud (6) 😤⛔️#ANGFRA | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/40N6F6k1im — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) December 11, 2022

Pour rappel, le sélectionneur des Espoirs aura le droit de sélectionner trois joueurs de plus de 23 ans. Hugo Lloris, qui a mis un terme à sa carrière internationale, ambitionne-t-il lui aussi de faire partie des jokers de Thierry Henry pour les JO ? Interrogé sur l’antenne de la Chaîne L’Equipe, l’ancien capitaine de l’Equipe de France a été très clair. S’il répondra présent en cas de besoin, l’ancien gardien de Tottenham ne fait pas du tout des JO une priorité.

Hugo Lloris ne fait pas des JO un objectif

« Ce n’est pas ma priorité. On a des gardiens performants avec Lucas Chevalier et Guillaume Restes. Mais, si des joueurs ne sont pas libérés par leurs clubs et qu’il y a besoin de les remplacer alors on peut toujours réfléchir, mais je ne crois pas que ça soit dans l’intérêt de l’équipe [qu’il soit sélectionné, ndlr]. Et puis, avec moi, vous allez vous ennuyer les veilles de match (rires). Cela n’empêche que je vais suivre la compétition avec attention. Elle se passe en France, donc c’est important » a souligné Hugo Lloris, qui sera le premier supporter de l’Equipe de France aux Jeux Olympiques mais qui n’a pas prévu de faire partie de l’équipe de Thierry Henry à moins d’une hécatombe au poste de gardien de but.