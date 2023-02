EdF : Didier Deschamps et la révolution bleue

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

En mars prochain, l’Equipe de France de Didier Deschamps attaque sa campagne d’éliminatoires pour l’Euro 2024. Avec un renouveau nécessaire après la Coupe du monde malgré la réussite sportive.

Deux rencontres sont au programme des Bleus à la fin du mois de mars, la réception des Pays-Bas et le déplacement en Irlande. Deux matchs pour lesquels Didier Deschamps devra composer sans plusieurs de ses cadres historiques ayant mis fin à leur carrière internationale. C’est le cas du capitaine Hugo Lloris, de son remplaçant Steve Mandanda mais également de Raphaël Varane, qui a surpris tout le monde en arrêtant l’Equipe de France à seulement 29 ans. Par rapport au groupe qui a disputé la Coupe du monde en 2022 avec les Bleus, Didier Deschamps va donc devoir régénérer son effectif et selon le site Football.fr, cinq nouveaux joueurs pourraient être convoqués pour la première fois par Didier Deschamps au mois de mars. Au poste de gardien, Ilan Meslier et Brice Samba postulent, alors que Lloris et Mandanda ont pris leur retraite tandis que Maignan traine toujours une vilaine blessure au mollet. Dans le secteur défensif aussi, du changement est possible. Tous les joueurs présents à la Coupe du monde seront disponibles, à l’exception de Raphaël Varane.

Des solutions pour Deschamps en défense

Un retour est même espéré par le staff des Bleus, à savoir celui de Presnel Kimpembe. Mais des innovations dans ce secteur de jeu sont possibles, notamment au poste de latéral droit. Deux joueurs postulent : Mohamed Simakan, excellent avec le RB Leipzig ainsi que Malo Gusto, qui a signé à Chelsea cet hiver avant d’être prêté dans la foulée à l’OL jusqu’à la fin de la saison. En défense centrale, un joueur plait beaucoup à Didier Deschamps et à son staff, il s’agit de Jean-Clair Todibo. L’ancien défenseur central du FC Barcelone a passé un cap avec Nice et s’impose de plus en plus fortement comme un joueur susceptible de rejoindre les Bleus durant l’année 2023. Les solutions ne manquent pas pour Didier Deschamps, désireux de régénérer son groupe après chaque compétition même si cette fois, le staff tricolore pourrait s’appuyer en mars sur une large partie de l’effectif ayant disputé la Coupe du monde. Il faut dire qu’avec des Saliba, Upamecano, Konaté, Koundé, Camavinga, Fofana, Tchouaméni ou encore Thuram, Kolo-Muani, Guendouzi et Mbappé, la majorité du groupe vice-champion du monde est jeune. Et à tout l’avenir devant lui.