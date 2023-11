La France laisse filer le Grand Chelem en Grèce

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Eliminatoires Euro 2024, groupe B

Stade Agia Sofia (Athènes)

Grèce-France 2-2

Buts : Bakasetas (56e), Ioannidis (61e) pour la Grèce ; Kolo Muani (42e), Fofana (74e) pour la France

Avec une équipe remaniée, la France a trébuché en Grèce. Les Bleus ont fait match nul 2-2, ratant un 8e succès en 8 matchs de qualification.

Après son succès historique 14-0 contre Gibraltar, la France voulait finir ses qualifications de la meilleure manière en gagnant en Grèce pour réaliser un carton plein avec 8 victoires en 8 matchs. Sans Kylian Mbappé titulaire, les Bleus peinaient à mettre en danger le solide bloc grec. Néanmoins, Griezmann était encore dans un grand soir. Grizou récupérait tous les ballons en milieu de terrain et se créait même la meilleure occasion en frappant le poteau de Vlachodimos (33e). Très discret depuis l'entame, Kolo Muani se réveillait pour ouvrir le score d'une frappe lourde en angle fermé. C'est son 4e but seulement depuis août.

En tête à la pause, la France subissait la réaction grecque en seconde période. Bakasetas allumait Samba d'une belle volée de l'entrée de la surface. Dans la foulée, Giannoulis prenait Koundé de vitesse et servait Ioannidis. Le buteur du Panathinaikos croisait bien sa frappe pour donner l'avantage à la Grèce. Avec l'entrée de Mbappé, les Bleus poussaient pour revenir au score et s'éviter une première défaite en éliminatoires. Youssouf Fofana sauvait la patrie d'une puissante frappe des 25 mètres. La fin de match ressemblait à un siège du but grec. Sur un centre de Coman, le but contre son camp était tout proche mais les deux poteaux étaient touchés et le ballon glissait sur la ligne sans rentrer. Après une dernière frappe dangeureuse de Mbappé, l'arbitre mettait fin au match sur le score de 2-2. Un petit accroc pour les Bleus mais, avec 22 points sur 24, ils font quand même figure de favoris pour l'Euro 2024.