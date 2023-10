EdF ‍: Cherki chipé à la France, l'Algérie fait une annonce

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

L'avenir de certains cracks binationaux fait toujours autant parler ces dernières semaines en France. Difficile de savoir par exemple ce que décidera de faire Rayan Cherki dans le futur.

L'Algérie a fait quelques jolis coups ces dernières années en récupérant des joueurs talentueux formés en France. On peut citer Houssem Aouar ou plus récemment Amine Gouiri. Les Fennecs ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin car l'un des prochains objectifs n'est autre que Rayan Cherki. International Espoirs français, le joueur de l'OL a la cote. La Fédération Française de Football compte sur lui mais Cherki pourrait également succomber aux avances de l'Algérie, qui le suit depuis longtemps.

Belmadi fait tout ce qu'il peut pour Cherki

Lors d'un point presse avec la sélection algérienne ces dernières heures, Djamel Belmadi s'est en tout cas exprimé concernant le phénomène lyonnais. Et il a tenu à préciser que l'envie première devait venir du joueur, sachant qu'il faisait le nécessaire de son côté. « Quand je ne prends pas contact avec un joueur qui peut avoir une importance en sélection et qui peut être un apport ou une plus-value pour la sélection, je le dis sans problème. Si vous arrivez à me citer des joueurs que vous estimez être sélectionnables avec lesquels je n’ai pas fait le nécessaire, je vous le dirai sans problème. C’est pour ça que je vous dis : Allez voir ces joueurs et demandez-leur si le travail est fait. Rayan Cherki entre dans cette catégorie de joueurs », a notamment indiqué l'ancien joueur de l'OM ou encore du PSG, qui espère que Cherki ne lui échappera pas. Cependant, le Lyonnais n'a pas encore changé de nationalité sportive et le combat s'annonce rude avec l'équipe de France. A noter que le même débat aura lieu concernant Yacine Adli, également convoité par les Fennecs.