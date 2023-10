Cherki agace à l’OL, Thierry Henry lui lance un avertissement

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Critiqué pour ses performances et son comportement, Rayan Cherki voit son statut de titulaire menacé à l’Olympique Lyonnais. Pour le moment, sa situation n’inquiète pas Thierry Henry. Mais le sélectionneur de l’équipe de France Espoirs a quand même prévenu le milieu offensif.

Rayan Cherki a tout intérêt à se ressaisir le plus vite possible. Installé dans le onze avec Laurent Blanc, le milieu offensif de l’Olympique Lyonnais n’a plus le même statut depuis la nomination de l’entraîneur Fabio Grosso. L’Italien exige un état d’esprit irréprochable de la part de ses joueurs. Et pour le moment, le Bleuet ne lui donne pas entière satisfaction.

💬 Thierry Henry sur Rayan Cherki : « Avec nous, il a été bon voire très bon. Il s'est bien comporté, c'était juste deux matches » pic.twitter.com/YskTbJq2nU — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) October 5, 2023

Pas de quoi inquiéter le sélectionneur des Espoirs tricolores Thierry Henry, satisfait des performances du Lyonnais lors du précédent rassemblement. « Je dois respecter le travail du coach du club, a confié le technicien sur la chaîne L’Equipe. Rayan est venu avec nous dans un bon état d'esprit, on a essayé de mettre quelque chose en place et il a bien compris ce qu'il avait à faire. Ce qui se passe dans son club, ce n'est pas à moi de décider où et comment il doit jouer, ou s'il fait ce qu'il a à faire. »

« Avec nous, il a été bon, voire très bon, a insisté Thierry Henry. La vérité de septembre n'est pas toujours celle d'octobre. Mais avec moi personnellement, ça a été bien, il s'est bien comporté. Mais ce sont juste deux matchs et c'est assez dur de parler de ce qui se passe dans son club. Je ne suis pas toujours avec lui, il a un nouveau coach, il y a pas mal de problèmes à Lyon mais j'espère qu'il pourra venir en sélection bien. »

« Si ça dure… »

« Si ça m'inquiète ? Si je me mets à la place d'un supporter lyonnais, la situation du club est inquiétante. Mais pour Rayan, ce qu'il a fait avec nous, ce n'est pas trop inquiétant. Mais si ça dure, qu'il n'arrive pas à s'imposer et à jouer, il va falloir se poser des questions. Mais pour l'instant on n'en est pas encore là. Pour l'instant je ne suis pas trop inquiet », a rassuré le sélectionneur des Bleuets, avec un avertissement pour Rayan Cherki au passage.