EdF : Une blague sur Benzema, Debbouze choque Deschamps

Privé de l’Equipe de France depuis de longues années, Karim Benzema ne devrait pas revenir à Clairefontaine sous la mandature de Didier Deschamps.

La ligne rouge a été franchie lorsque l’attaquant du Real Madrid a indiqué dans la presse espagnole que Didier Deschamps avait « cédé à une partie raciste de la France » en ne le sélectionnant pas, ce qui avait eu pour conséquence que la maison du sélectionneur tricolore avait été tagué. Depuis, « DD » ne souhaite plus entendre parler de Karim Benzema, en dépit de prestations incroyables avec le Real Madrid. Dans une interview accordée à 20 Minutes, l’ancien chef de presse des Bleus, Philippe Tournon, a raconté une anecdote qui en dit long sur le malaise entre Karim Benzema et Didier Deschamps.

« Nous sommes avant la Coupe du monde en Russie (2018), Didier a donné son accord à l’émission «Au Tableau» sur C8 pour répondre aux questions des enfants. Jusqu’au jour où il a vent par son énorme réseau d’informateurs que Jamel Debbouze, dans l’émission précédente a fait un petit clin d’œil sympa pour dire 'Didier, ce serait bien de prendre Karim'. Mais pour lui, c’était déjà trop ». Une blaguounette qui est déjà celle de trop pour Didier Deschamps, lequel annule sa participation à l’émission. Et Philippe Tournon de citer le patron des Bleus. « T’as vu ce que Jamel a dit, on annule tout ». Une anecdote qui prouve à quel point Didier Deschamps ne souhaite plus entendre parler de Karim Benzema chez les Bleus. Ceux qui y croyaient encore peuvent donc définitivement oublier la présence de l’attaquant du Real Madrid à l’Euro 2021 avec l’Equipe de France.