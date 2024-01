TV ‍: Le championnat saoudien fait un énorme flop en France

Dans : Arabie Saoudite.

Malgré la hype des derniers mois, montée par le recrutement de grandes stars du football européen comme Cristiano Ronaldo, Neymar ou Karim Benzema, le championnat d’Arabie Saoudite ne connait pas un grand succès populaire.

L’Arabie Saoudite va-t-elle imiter la Chine en ayant un championnat en feu de paille ? S’il est encore trop tôt pour donner une réponse définitive, la Saudi Pro League commence un peu à s'essouffler. Après un été tout feu, tout flamme, marqué par les recrutements en grandes pompes de stars comme Neymar, Karim Benzema, Sadio Mané ou Riyad Mahrez, le soufflé est clairement retombé du côté du Moyen Orient. Même en France, le championnat d’Arabie Saoudite ne fait plus rêver. D’ailleurs, selon les informations de RMC Sport, les audiences autour des matchs de l’Al-Nassr de Cristiano Ronaldo ou de l’Al-Ittihad de Benzema ne sont pas bonnes du tout.

15 000 téléspectateurs par match

Avec une moyenne de 15 000 téléspectateurs par match diffusé, le groupe Canal Plus est bien loin de retomber sur ses pattes avec le championnat saoudien. En répondant favorablement à l’appel d’offres des droits TV du nouveau championnat à la mode en août dernier, la chaîne cryptée pensait pourtant avoir flairé le bon coup, mais cela n’est pas vraiment le cas… Avec des stars comme Cristiano Ronaldo ou Karim Benzema, appréciées sur le sol tricolore, un bon nombre de suiveurs étaient attendus sur C+, mais cela n’est pas le cas pour l’instant. Il faut dire que la plupart des fans de foot restent fidèles aux championnats européens et à leurs équipes. En plus de cela, le niveau moyen du championnat saoudien est plus faible qu’en L1 par exemple.

Des stars veulent déjà quitter l’Arabie Saoudite

Si l'envol difficile de la Saudi Pro League est palpable, le pire pourrait être à venir. Puisque six mois après leurs arrivées contre de jolis chèques, des joueurs comme Jordan Henderson, Roberto Firmino ou Karim Benzema ont d’ores et déjà affiché leur volonté de quitter l'Arabie Saoudite durant ce mercato d’hiver, ou du moins leur mal-être à s'y trouver. La faute à un manque d'enthousiasme sportif sur place, avec une affluence moyenne estimée à 7 800 spectateurs par match, mais aussi à un cadre de vie pas toujours adapté à leur coutumes en Europe.