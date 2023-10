Israël-Palestine ‍: Karim Benzema prend la parole

Dans : Arabie Saoudite.

Par Guillaume Conte

L'attaquant français Karim Benzema a décidé de réagir à la guerre entre Israël et la Palestine, dénonçant les bombardement de l'état hébreux sur la bande de Gaza.

Ballon d’Or 2022, Karim Benzema est un personnage qui compte dans le monde du football. Son statut de leader du Real Madrid lui a permis d’être une star de la dernière décennie, avec les titres et les trophées qui vont avec. Il a aussi marqué les esprits en décidant de rejoindre l’Arabie Saoudite l'été dernier, alors qu’il avait encore largement les moyens de continuer à évoluer en Europe pour quelques saisons. Mais il a récemment confié que son choix de rejoindre un pays musulman avait beaucoup compté dans sa décision finale, même s’il n’a pas signé pour Al-Ittihad sans voir son salaire faire plus que doubler.

Benzema prie pour les habitants de Gaza

Relativement discret dans les médias, Karim Benzema a toutefois pris la parole sur les réseaux sociaux pour glisser un petit mot sur la situation actuelle au Proche-Orient, qui fait forcément beaucoup parler, mais qui désole surtout vus les évènements vécus en Israël et à Gaza. Dans une prise de parole qui va forcément faire réagir, l’attaquant français a adressé ses prières pour les habitants de la bande de Gaza, tout en rappelant que les bombardements israéliens étaient à ses yeux terribles pour les populations locales. « Toutes nos prières pour les habitants de Gaza victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui n’épargnent ni femmes ni enfants », a lancé l’ancienne star de l’Olympique Lyonnais, dans un message qui a été rapidement vu deux millions de fois, et qui a provoqué des milliers de réactions.

Toutes nos prières pour les habitants de Gaza victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui n’épargnent ni femmes ni enfants. — Karim Benzema (@Benzema) October 15, 2023

Jusqu’à présent, les footballeurs français étaient restés discrets sur la situation dans cette région du monde, et Karim Benzema a donc décidé de briser le silence sur ces terribles évènements.