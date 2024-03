Arabie saoudite ‍: Cristiano Ronaldo, l’incroyable fiasco

Dans : Arabie Saoudite.

Par Guillaume Conte

Cristiano Ronaldo ne gagnera pas la Ligue des Champions d'Asie, après l'élimination de son équipe en quarts de finale de la compétition dans un match rocambolesque.

Venu forcément en Arabie saoudite pour gagner des titres de prestige dans l’un des meilleurs clubs du pays, Cristiano Ronaldo ne parvient pas à remplir ses objectifs. Et si en Europe, le Portugais est le roi de la Ligue des Champions, il n’en fera pas de même en Asie. En effet, avec son équipe d’Al-Nassr, l’ancienne légende du Real Madrid a pris la porte en quarts de finale de la Ligue des Champions, aux tirs au but face à Al-Ain, formation des Emirats Arabes Unis. Après la défaite 1-0 du match aller, le club saoudien avait réussi à remonter le score en s’imposant 3-2, mais l’élimination a finalement frappé lors de la séance des tirs au but. Cristiano Ronaldo a non seulement marqué un pénalty permettant à son équipe de rester dans le match, mais il a aussi inscrit son tir au but. Et il a été le seul de son équipe à le faire...

Un but tout fait raté par CR7

CRISTIANO RONALDO MISSED AN ABSOLUTE SITTER THAT WOULD'VE TIED IT ON AGGREGATE 😱pic.twitter.com/IIDDAvNLBL — Football Report (@FootballReprt) March 11, 2024

En revanche, dans le temps réglementaire, il a manqué une occasion incroyable de faire la différence et de qualifier son équipe pour les demi-finales. Seul face au but sur un mauvais renvoi du gardien adverse, le Portugais a tiré à côté, ce que personne n’a compris, sur le terrain, dans le stade, et chez les suiveurs du match. Une image qui va certainement rester longtemps tant ce genre de finition est un but tout cuit d’habitude pour Cristiano Ronaldo, dont l’équipe n’a aussi quasiment plus aucune chance de prendre le titre national à Al-Hilal cette saison en Arabie saoudite avec 12 points de retard sur la première place.