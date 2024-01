Revenu en Arabie Saoudite, Benzema fait scandale

Dans : Arabie Saoudite.

Par Mehdi Lunay

Après un exil de plusieurs jours avec notamment une escale à l'Ile Maurice, Karim Benzema a retrouvé Djeddah et son club d'Al-Ittihad. Le retard du Français et son manque d'explications ne passent pas chez les Saoudiens.

Même si ses performances sont moyennes sur le terrain, Karim Benzema attire toute la lumière du côté de l'Arabie Saoudite en 2024. L'attaquant français a eu un comportement étrange ces dernières semaines, se mettant à l'écart de son club d'Al-Ittihad avant de soudainement quitter le pays. Benzema a mis très longtemps, trop longtemps, pour revenir à Djeddah. Officiellement, le joueur était en vacances à l'Ile Maurice où le cyclone Belal l'a empêché de décoller pour l'Arabie Saoudite. Une explication qui a peu convaincu les Saoudiens et c'est d'autant plus compréhensible selon les derniers éléments recueillis par l'AFP.

Benzema est revenu avec 17 jours de retard !

En effet, une source interne au club a révélé à l'agence de presse française que Karim Benzema est rentré au pays avec 17 jours de retard sur la date prévue. On est ici bien loin du simple contretemps météorologique. « Al-Ittihad est furieux de ce qui s'est passé. Il aurait dû revenir le 2 janvier », précise cette fameuse source.

Une colère d'autant plus forte que Benzema est resté silencieux pendant une bonne partie de cette période d'absence. Son club « n’est pas parvenu à le joindre pendant dix jours », ajoute la source de l'AFP. L'entraîneur d'Al-Ittihad Marcelo Gallardo doit s'entretenir dans les prochains jours avec sa direction concernant l'avenir de Karim Benzema au sein de l'équipe. Pour l'heure, un départ de l'ancien lyonnais et madrilène n'est pas envisagé. Néanmoins, cet incident va laisser des traces et altérer encore la cote de Benzema dans le royaume saoudien.