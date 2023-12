Neymar vient au secours de Galtier, c'est un échec

Dans : Arabie Saoudite.

Par Corentin Facy

Après une saison sur le banc du PSG, Christophe Galtier a pris la porte mais a rapidement trouvé un nouveau banc. Un temps courtisé par l’OM, le natif de Marseille s’est exilé au Qatar.

Loin de la pression médiatique du football européen, Christophe Galtier est sur le banc d’Al-Duhail depuis le 12 octobre. Un temps courtisé par l’Olympique de Marseille afin de remplacer Marcelino, l’ancien entraîneur du PSG a finalement opté pour un exil alors que va débuter ce vendredi son procès pour des supposés faits de harcèlement et de discrimination lorsqu’il était entraîneur de l’OGC Nice.

Exilé au Qatar, Christophe Galtier a également eu la possibilité de rejoindre l’Arabie Saoudite puisque le club d’Al-Shabab a pris des renseignements pour s’octroyer les services de l’ancien entraîneur de Lille. Un autre club saoudien, plus prestigieux, est également venu aux informations. Il s’agit du club d’Al-Hilal, actuellement en tête de la Saudi Pro League et qui a recruté un certain Neymar pour 90 millions d’euros en provenance… du Paris Saint-Germain. A en croire les informations du Parisien, le n°10 de la sélection brésilienne a d’ailleurs vanté les mérites de Christophe Galtier auprès de sa direction.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

Plutôt satisfait de son expérience sous les ordres de l’ex-entraîneur parisien, le « Ney » a tenté de jouer de son influence afin que Christophe Galtier obtienne le poste à Al-Hilal. Cela n’a pas fonctionné car malgré un intérêt du club à l’égard de l’ancien coach du Paris Saint-Germain, le choix final s’est porté sur Jorge Jesus, ancien entraîneur du Benfica Lisbonne. Un choix que les dirigeants d’Al-Hilal ne doivent pas regretter car après 16 journées de championnat en Saudi Pro League, l’équipe de Neymar caracole en tête du championnat avec 7 points d’avance sur l’équipe d’Al-Nassr, où évolue Cristiano Ronaldo. On notera par ailleurs qu'Al-Ittihad, où jouent Karim Benzema ou encore Ngolo Kanté, est complètement largué avec près de 20 points de retard sur la première place.