Nice ‍: Christophe Galtier raciste, Andy Delort s'interpose

Dans : OGC Nice.

Par Adrien Barbet

À quelques jours de l'ouverture du procès de Christophe Galtier, certains joueurs de l'OGC Nice ont vu leur témoignage sur l'entraîneur français sortir dans la presse. Un ancien Niçois s'est aussi exprimé, mais a de son côté, pris la défense de Galtier.

Passé par l'OGC Nice pour la saison 2021/2022, alors qu'il venait de remporter la Ligue 1 avec le LOSC, Christophe Galtier a surpris tout le monde en rejoignant le projet niçois. Une saison qui s'est déroulée moyennement puisque le club azuréen visait une place sur le podium, en vain, et a perdu la finale de la Coupe de France. Finalement, le passage de Galtier à Nice a été jugé comme catastrophique, surtout en interne, où le message avec certains joueurs passait mal. L'actuel coach d'Al-Duhail va être jugé le 15 décembre pour harcèlement moral et discrimination à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée. Dans des propos rapportés par le journal l'Équipe, plusieurs joueurs de l'OGC Nice ont retracé leur relation avec l'ancien coach du PSG aux enquêteurs. Des passages ressortis expliquent un traitement particulier envers les joueurs musulmans. Un comportement qui ne reflète pas du tout la réalité de la méthode Galtier selon Andy Delort.

Galtier n'a rien à se reprocher, Delort l'assure

Andy Delort prend la défense de Christophe Galtier dans Rothen s'enflamme et raconte une anedcote sur Hicham Boudaoui au moment où il évoluait avec lui à Nice :



🗣 "Je n'ai jamais entendu Galtier tenir des propos racistes." #RMClive pic.twitter.com/QJDyOEnohk — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) December 5, 2023

« Sincèrement je n’ai jamais entendu Christophe Galtier tenir des propos racistes ou discriminants, et pourtant j’ai fait la saison complète, et j'ai vu tous les propos qui sont sortis. Lors d’un match à Clermont, ou à Lorient, le coach avait demandé à ceux qui faisaient le ramadan de se lever à 5h pour aller avec la diététicienne qui avait préparé un repas pour manger puisque l’on jouait à 13h ou à 15h. Hichem Boudaoui est le seul qui ne s’était pas levé. La diététicienne a dit qu'il ne s'était pas levé donc le coach avait pris la décision de ne pas le faire démarrer. Ce qui peut être compréhensible à ce moment-là. Et dans les articles on a vu que Galtier avait refusé de faire jouer Boudaoui parce qu’il faisait le ramadan. Cela ne s'était pas passé comme ça. L’année dernière dans l’équipe de Kombouaré à Nantes, il y avait Jaouen Hadjam qui n’a carrément pas joué pendant presque un mois et demi. Ce n’est pas pire que Christophe Galtier qui a juste demandé à un joueur de se lever à 5h du matin pour manger pour sa santé » a expliqué l'ancien buteur de Nice dans l'émission Rothen s'enflamme sur RMC Sport. L'Algérien estime que Christophe Galtier n'a pas du tout eu de traitement discriminatoire envers les joueurs musulmans de l'époque et que les médias ont déformé son image.