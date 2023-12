L'Arabie Saoudite veut s'acheter la Ligue des champions

Dans : Arabie Saoudite.

Par Adrien Barbet

L'été dernier, l'Arabie saoudite s'est clairement imposé conne une nouvelle superpuissance mondiale du football. L'économie du pays risque de flamber en 2024 et la possibilité de racheter une compétition comme la Ligue des Champions devient réelle.

Principal exportateur de pétrole dans le monde et possédant environ un quart des réserves pétrolières et avec des coûts de production parmi les plus bas au monde, l’Arabie saoudite produit plus de 3 milliards de barils de pétrole par an. Un chiffre qui risque d'exploser en 2024 d'après les prévisions de Saxo Bank, une banque d'investissement danoise avec des bureaux à Dubaï et qui connaît très bien le marché au Moyen-Orient. Avec le nouvel intérêt prononcé du pays de la péninsule arabique pour le football, il se pourrait que l'investissement de l'Arabie saoudite soit encore plus conséquent dans les années à venir. Le média Gulf News avance même que racheter la Ligue des Champions peut d'ores et déjà commencer à être envisagé.

Les prévisions flatteuses pour l'Arabie saoudite, la C1 menacée

« La restructuration radicale de l'économie de l'Arabie saoudite, loin de sa dépendance à l'égard des recettes pétrolières pour devenir une puissance du tourisme, des loisirs et du divertissement, reçoit un coup de pouce supplémentaire d'une hausse fulgurante des prix du pétrole, qui atteignent 150 $ le baril vers le milieu de l'année sur une demande plus forte que prévu » explique Saxo Bank, dans des propos relayés par Gulf News. Actuellement, le prix d'un baril est de 80 dollars et si les prévisions se révèlent justes et que le prix double pratiquement avec toujours la même attractivité, le monde du football pourrait le ressentir avec encore plus de joueurs qui signent pour la Saudi League et avec une compétition qui prend de plus en plus d'ampleur, jusqu'à peut-être même intégrer la Ligue des Champions.

Quoi de mieux pour le faire que d'en racheter les droits avec des sommes astronomiques qui n'effraient pas le Royaume ? L'Arabie saoudite est quasiment assurée d'organiser la Coupe du monde 2030 et espère probablement devenir le nouveau géant du football d'ici à cette date fatidique. La coupe aux grandes oreilles pourrait se faire racheter à l'UEFA et intégrer les meilleures équipes saoudiennes pour toujours plus de profits.