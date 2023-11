L’Arabie Saoudite prépare un coup à 240 ME

Dans : Arabie Saoudite.

Par Adrien Barbet

Après avoir réalisé plusieurs folies lors du récent mercato estival, l'Arabie saoudite prévoit de battre le record du plus grand transfert de l'histoire. Un attaquant est pisté par Al-Ittihad, le club de Karim Benzema.

L'Arabie saoudite a envoyé un message très clair durant la dernière période du marché des transferts. Le pays du Golfe persique va devenir une nouvelle destination prisée par les joueurs. La ligue tente de devenir de plus en plus compétitive depuis l'arrivée de Cristiano Ronaldo. Récemment, c'est Neymar qui a rejoint Al-Hilal, actuel leader du championnat. Le Brésilien possède toujours le record du plus gros transfert de l'histoire, évalué à 222 millions d'euros en 2017. Le PSG s'était offert les services de l'ancienne star du FC Barcelone. Et si ce record semblait inatteignable à l'époque, avec les moyens déployés par l'Arabie saoudite, ce n'est plus qu'une question de temps avant que ce record ne tombe. Selon les renseignements de Sport, Al-Ittihad prépare une offre de 240 millions d'euros à l'Inter Milan pour recruter Lautaro Martinez.

Al-Ittihad veut faire sauter le record de Neymar pour Lautaro

Arrivé en 2018, contre 23 millions d'euros, Lautaro Martinez est devenu le joueur offensif le plus important des Nerazzurri. Cette saison, l'Argentin a déjà inscrit 14 buts en seulement 15 matchs disputés. Vainqueur de la Coupe du monde et finaliste de la Ligue des Champions la saison passée, Lautaro Martinez n'a pas eu la reconnaissance escomptée. Al-Ittihad souhaite le convaincre de rejoindre son faramineux projet. Malgré la présence de Karim Benzema, le tenant du titre en Saudi League envisage de former un duo exceptionnel, composé de deux des meilleurs attaquants au monde. À 26 ans, Lautaro Martinez est sous contrat jusqu'en juin 2028 avec l'Inter Milan, avec qui il vient d'être nommé capitaine. Mais face à une telle offre, les Italiens vont forcément réfléchir à deux fois avant de répondre aux Saoudiens.