Kylian Mbappé viré du PSG et absent contre l'OL, il supplie Nasser Al-Khelaïfi

Par Guillaume Conte

Kylian Mbappé a une dent contre Nasser Al-Khelaïfi et il ne s'en est pas caché lors de ses adieux au PSG. Un comportement inadmissible aux yeux d'un grand ami du dirigeant qatari, qui rêve d'une sanction exemplaire.

Dernières journées très mouvementées pour Kylian Mbappé, qui a enchainé l’élimination en Ligue des Champions en demi-finale, l’annonce de son départ du PSG, sa présence au barbecue des supporters pour faire bonne figure, une embrouille avec Nasser Al-Khelaïfi dans les travées du Parc des Princes, un nouveau match timoré face à Toulouse dimanche et sa présence aux Trophées UNFP ce lundi soir pour y recevoir son titre de meilleur joueur de la saison de Ligue 1. Si l’annonce de son départ de Paris n’a surpris personne, l’état catastrophique de sa relation avec Nasser Al-Khelaïfi a étonné. Car dans son message d’adieu face caméra, le numéro 7 parisien a pris soin de remercier tout le monde sauf son président, histoire de bien faire comprendre qu’il n’avait pas supporté non seulement les deux années depuis qu’il a prolongé, mais surtout sa mise dans le loft en début de saison comme un joueur qui aurait manqué de respect au club.

La rancune est tenace et voir ainsi Mbappé remercier tout le monde sauf le président emblématique du PSG, démontre à quel point la rage est bien présente. Mais cette prise de position a tout de même été beaucoup critiqué, et manque de classe pour de nombreux observateurs, qui aurait voulu voir le kid de Bondy passer à autre chose et être plus magnanime à l’heure de tirer un trait sur sept ans de collaboration. Pour Cyril Hanouna, qui a pris l’habitude de donner les bons et les mauvais points sur l’actualité, cette attitude de ne pas dire merci ne passe pas et représente un cruel manque de respect.

Mbappé privé de la finale de la Coupe ?

« Tout le monde sauf, mon ami que j’aime, le Président, Nasser al-Khelaïfi. Ça m’a flingué mon week-end. J’étais extrêmement énervé. Je défends toujours mes amis, je suis très proche de Nasser, il est droit, y’a pas d’embrouilles. C’est inadmissible ce qu’il s’est passé. C’est lui qui t’a fait venir, c’est lui qui t’as fait le plus gros contrat », a confié l’animateur de Touche Pas A Mon Poste, qui défend son ami Al-Khelaïfi, et s’improvise même entraîneur du PSG. « Moi, je ne l’aurais même pas fait joué dimanche contre Toulouse. Ni même la finale de la Coupe de France. Je ne l’aurais pas fait jouer, jamais de la vie il ne joue pas la finale de la Coupe de France, y’a même pas de débat. Pour moi sa saison est finie, il va dans les tribunes et il va saluer tous les spectateurs un par un s’il veut », a lancé Cyril Hanouna, persuadé que le dirigeant qatari devrait sanctionner de manière spectaculaire son attaquant vedette en le privant d’un dernier match de prestige avec le PSG, contre l’OL en Coupe de France.

Et l’animateur du groupe Canal+ de confirmer qu’il avait eu Nasser Al-Khelaïfi au téléphone, lui confiant qu’il voyait Paris remporter la Ligue des Champions sans Kylian Mbappé dans les années à venir. Et Cyril Hanouna n’est visiblement pas prêt de pardonner son écart au futur joueur du Real Madrid. « On lui souhaite de réussir au Réal Madrid mais Nasser n’oubliera pas et si il oublie, je serai là pour lui rappeler », a souligné l’animateur de TPMP, qui a du mal à se remettre de son week-end gâché par l’annonce, irrespectueuse à ses yeux, du départ de Kylian Mbappé.