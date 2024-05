L'OM 8e de Ligue 1, Gasset passe aux menaces

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Éliminé par l'Atalanta Bergame en 1/2 finale de la League Europa, l'Olympique de Marseille voit ses chances de disputer une Coupe d'Europe la saison prochaine se rétrécirent. Jean-Louis Gasset met la pression à ses joueurs pour le sprint final.

Huitième de la Ligue 1 avec 47 points, l'OM n'est pas encore hors course pour une qualification européenne. La Ligue des Champions est déjà oubliée depuis longtemps alors que l'Europa League est encore possible à aller chercher, de même pour l'Europa Conference League. L'attribution des places européennes va aussi dépendre du résultat de la finale de la Coupe de France entre l'OL et le PSG, le 25 mai. Marseille a encore deux matchs à disputer et peut reprendre la sixième place en cas de succès contre le Stade de Reims. Le dernier match de la saison sera contre Le Havre et l'OM peut encore y croire même s'il va également falloir espérer un faux pas de ses concurrents, notamment le RC Lens et Lyon. Même s'il ne sera probablement plus au club la saison prochaine, Jean-Louis Gasset veut terminer en beauté et envoie un message très clair à ses joueurs.

Gasset prévient ses joueurs, ils doivent tout donner

« Il faut que les joueurs sentent qu'on réfléchit et que l'objectif est encore devant nous. Chacun a ses problèmes et là, il faut prendre les 23 ou 24 et parler avec eux. Voir physiquement et mentalement comment ils sont. Il faut remonter le moral pour que le joueur se retrouve, c'est le bon moment. Chaque joueur est différent, chaque joueur digère la défaite différemment. Ils ont tous des problèmes différents. On va donc discuter individuellement avec tout le monde. S'il y a des gens qui ne sont pas concernés, je ne les ferai pas jouer demain, mais c'est une obligation, c'est le boulot de professionnel » a expliqué le coach du club de la cité phocéenne en conférence de presse, la veille d'affronter Reims en Ligue 1. Jean-Louis Gasset veut sécuriser l'OM en Coupe d'Europe la saison prochaine, même s'il est bien conscient qu'il ne sera plus l'entraîneur des Olympiens dans quelques semaines.