PSG ‍: Après les adieux, Mbappé regrette sa trahison

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Pour son dernier match au Parc des Princes dimanche, Kylian Mbappé n’a pas reçu un hommage à la hauteur de son statut au Paris Saint-Germain. Forcément déçu, l’entourage de l’attaquant regrette sa dernière prolongation au club francilien. Et l’a reconnu auprès du président du Real Madrid Florentino Pérez.

Triste fin pour Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Sans parler de la défaite contre Toulouse (1-3) dimanche en Ligue 1, l’attaquant français avait sûrement rêvé de meilleurs adieux pour son dernier match au Parc des Princes. Des sifflets ont été entendus à l’annonce de sa présence dans la composition de départ. Mais surtout, la direction n’a organisé aucun hommage pour son vice-capitaine, si ce n’est un bref discours du speaker pendant la célébration du titre de champion de France après la rencontre.

Seul le Collectif Ultras Paris a tenu à saluer le meilleur buteur de l’histoire du club francilien. Kylian Mbappé n’a évidemment rien montré devant les caméras. Mais on peut imaginer la déception de celui qui a confirmé son départ libre dans une vidéo publiée vendredi dernier. D’ailleurs, la presse espagnole nous donne une idée de la frustration du Bondynois. Selon le média Defensa Central, Wilfrid Mbappé s’est entretenu avec Florentino Pérez au téléphone ce lundi matin.

L'aveu de Wilfrid Mbappé au Real

Et le père de l’international tricolore aurait fait une confidence au président du Real Madrid. « Nous nous sommes trompés en prolongeant en 2022, c'est clair pour nous », aurait reconnu le proche de Kylian Mbappé. Rappelons qu’à l’époque, l’ancien joueur de l’AS Monaco, sur le point de s’engager avec les Merengue, avait finalement opté pour une prolongation au Paris Saint-Germain jusqu'en 2024 (plus une année en option). Au risque de se mettre les supporters madrilènes à dos. Deux ans plus tard, ses relations glaciales avec le patron parisien Nasser Al-Khelaïfi lui font regretter sa décision.