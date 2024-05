L'OL de retour à Gerland, ça coince

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

Depuis 2016, l'Olympique Lyonnais a déménagé au Groupama Stadium et a abandonné l'historique Stade Gerland. La section féminine aimerait récupérer les lieux en cohabitation avec le LOU Rugby.

Après avoir évolué de nombreuses années au stade Vuillermet, puis au Matmut Stadium, le Lyon olympique universitaire rugby a profité du déménagement de l'Olympique Lyonnais dans son propre stade, le Groupama Stadium, pour récupérer le Stade Gerland, dont la capacité d'accueil est de plus de 35 000 places. Néanmoins, la section féminine de l'OL aimerait quitter le Groupama OL Training Center, où elle évolue depuis la saison 2016/2017. L'enceinte peut seulement accueillir 1 500 personnes. D'après les informations du journal Le Progrès, si la possibilité de construire un stade pour les féminines de l'OL est évoquée par la direction, une cohabitation avec le LOU Rugby est très clairement envisagée, comme l'a expliqué Vincent Ponsot. « Nous continuons de travailler, que ce soit sur Gerland ou sur un autre site » a confié le CEO de l’OL féminin.

Lyon rêve d'un nouveau stade

👀 La séance du lundi 20 mai à 11h au Groupama OL Training Center sera 𝐨𝐮𝐯𝐞𝐫𝐭𝐞 𝐚𝐮 𝐩𝐮𝐛𝐥𝐢𝐜 !



Venez encourager nos joueuses avant la finale de Champions League face au FC Barcelone. 👊🔴🔵 pic.twitter.com/vGO55cIzFp — OL Féminin (@OLfeminin) May 14, 2024

Lyon a toujours été le plus grand club féminin de football en France, et compte bien le rester. Mais hormis en Ligue des Champions, les audiences et l'affluence dans les stades sont trop peu élevées. Déménager au stade Gerland permettrait de pouvoir mieux accueillir les joueuses lyonnaises et de mieux promouvoir le football féminin français, en retard par rapport à l'Allemagne, l'Angleterre et l'Espagne. Néanmoins, ce choix est également à étudier méticuleusement car l'état de la pelouse pourrait rapidement poser des problèmes, à cause des matchs de rugby, plus rugueux. L'entretien du terrain deviendrait une question primordiale. En attendant de connaître le fin mot de cette histoire, les joueuses de Sonia Bompastor pourraient se retrouver à Bourg-en-Bresse ou à Grenoble la saison prochaine. La construction d'un nouveau stade reste encore dans les petits papiers de l'OL.