Mbappé au Real Madrid ‍: « ‍A priori, il y aura Zidane ‍»

Kylian Mbappé a officialisé son départ du PSG mais n’a toujours pas dévoilé le nom de son futur club. Le suspense est toutefois très relatif, car à moins d’un tremblement de terre, le capitaine des Bleus va signer au Real Madrid.

Dimanche soir, Kylian Mbappé a dit adieu au Parc des Princes. Le vice-capitaine du Paris Saint-Germain a confirmé ce week-end son départ, qui ne faisait de toute façon plus aucun doute depuis plusieurs semaines. Le meilleur joueur de la saison 2023-2024 de Ligue 1 a de nouveau pris la parole ce lundi à l’occasion de la cérémonie des trophées UNFP, mais « KM7 » a refusé de dévoiler le nom de son futur club. Il ne fait de toute façon aucun doute que Kylian Mbappé va s’engager en faveur du Real Madrid, et tout est désormais une question de timing en ce qui concerne l’officialisation. Le club merengue attend sans doute la fin de son parcours en Ligue des Champions pour annoncer comme il se doit la venue de Kylian Mbappé, avec une présentation en grande pompes comme le Real Madrid sait si bien le faire. Interrogé à ce sujet dans l’After Foot sur RMC, le spécialiste du football espagnol Fred Hermel a d’ailleurs confié que Zinedine Zidane devrait être présent pour cette occasion.

« On pense plus à une présentation au mois d’août avec 80.000 personnes, des sponsors. Il y aura des choses, a priori, il y aura Zidane, ça va être une présentation de folie. Le nouveau stade terminé participe aussi au fait qu’il arrive cette année. On n’a plus qu’à attendre cela, je pense que l’annonce va se produire la semaine du 3 juin » a indiqué Fred Hermel, qui estime que le Real Madrid va annoncer la venue de Kylian Mbappé début juin avant de le présenter en août lorsque l’Euro sera terminé. L’évènement sera planétaire et ensuite, les débats tactiques viendront car à Madrid, on se demande où va jouer Kylian Mbappé après la saison folle réalisée par le trio formé par Vinicius, Bellingham et Rodrygo.

Ce dernier pourrait être le grand sacrifié de Carlo Ancelotti selon Fred Hermel. « Si sacrifié il y a, ce sera Rodrygo, ça parait évident. Ce ne sera pas Bellingham, ce ne sera pas Vinicius. Il y aura quand même des matchs de folie à la maison avec une attaque composée de Mbappé, Vinicius, Rodrygo et Bellingham juste derrière, mais pas une demi-finale de Ligue des champions à City » a tempéré le journaliste, qui sait que Carlo Ancelotti n’alignera pas les quatre stars offensives dans les grands matchs européens à enjeu. L’entraîneur du Real Madrid aura au moins l’embarras du choix et pour Kylian Mbappé, il faudra immédiatement se montrer performant car la concurrence n’aura pas grand-chose à voir avec celle incarnée par les attaquants du PSG cette saison.