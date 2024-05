Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

A moins d'une semaine de la fin du Championnat de Ligue 1, on ne connait toujours pas le futur diffuseur. De quoi forcément faire peur aux 18 clubs de la L1.

Les semaines passent, et les belles certitudes du début d'année commencent à laisser la place à la sourde angoisse d'un fiasco terrible. Même si Beinsports semble pouvoir tout rafler et signer l'énorme chèque de 900 millions d'euros attendu par les clubs de Ligue 1, rien ne se concrétise. Et Daniel Riolo affirme que si la chaîne qatarie est la seule en mesure de sauver la Ligue de Football Professionnel, elle le fera à ses propres conditions, lesquelles risquent de mettre à mal l'équilibre du football hexagonal. Dans L'After, le journaliste s'est livré à un véritable réquisitoire contre Vincent Labrune qu'il accuse de s'être totalement raté dans ce dossier des droits TV de la Ligue 1.

Les droits TV, c'est la catastrophe

Pour Daniel Riolo, le président de la Ligue de Football Professionnel doit porter l'entière responsabilité de ce qui se produit. « Beinsports n’avait pas l’intention d’entrer dans ce dossier, car ils étaient à l’équilibre actuellement et ayant fait l’expérience des pertes que cela avait provoquées, ils ne voulaient plus en entendre parler (...) Vincent Labrune a raconté du vent à tout le monde, et tous les présidents de club qui lui cirent les pompes du matin au soir doivent ouvrir les yeux sur cet homme-là qui va emmener le football français dans le caniveau. On me fait croire qu’il va rattraper l’histoire avec CVC, mais ce dossier, le Sénat est dessus et dans pas très longtemps, on connaîtra le fin mot de cette histoire-là (...) Les droits internationaux vont gonfler, ils sont à 80 millions d’euros, mais on va les faire monter artificiellement, mais que finalement l’acheteur sera Beinsports. Ils vont les monter à 200 millions d’euros, et Nasser al-Khelaifi va fixer une plus grosse condition pour que le PSG prenne une plus grosse partie s’ils vont plus loin en Coupe d’Europe. Il va leur rester à prier que les autres équipes français n’aillent pas loin dans les coupes européennes pour prendre la plus grosse part. La plupart des présidents de Ligue 1 ne comprend rien et avale cette soupe. S’ils comprenaient quelque chose, ils n’auraient pas signé avec Mediapro (...) Si Beinsports signe un chèque, ce ne sera pas grâce à Labrune, ce sera grâce à Macron et au Qatar », a lancé un Daniel Riolo, très remonté contre Vincent Labrune.

La LFP a prévu 1,8 milliard d'euros par an à partir de 2029

Et dans la foulée, Cyril Linette, ancien patron des sports de Canal+, de révéler que dans son budget prévisionnel du futur contrat à partir de 2029, la Ligue de Football Professionnel a prévu 1,8 milliard d'euros par saison. « Penser que le football français peut atteindre 1,8 milliard d’euros par an, il faut donc croire que les clubs français vont gagner 5 fois la Coupe d’Europe, et encore (...) Le football n’a plus de valeur stratégique comme avant », a expliqué Cyril Linette, qui pense que la Ligue 1 peut obtenir un gros chèque grâce à Beinsports, mais contre toute logique économique. Et tout le monde de tourner la tête désormais vers la chaîne sportive qatarie qui a désormais la réponse à toutes ces questions, sans oublier que sa proximité avec le Paris Saint-Germain rend les choses forcément spéciales.