Arabie Saoudite ‍: Neymar fait un aveu ‍: « ‍Malheureusement… ‍»

Dans : Arabie Saoudite.

Par Guillaume Conte

Neymar a fêté sur une jambe le titre largement remporté par Al-Hilal, qui a marché sur le championnat saoudien. Le Brésilien s'est confié sur son souhait pour la saison prochaine, alors que son avenir interpelle et provoque beaucoup de doutes.

Revenu en Arabie saoudite ces derniers jours, Neymar voulait être sur la photo pour le match du titre, qui n’a pas échappé à son équipe. S’il n’a pu disputer qu’une poignée de matchs avant de se blesser dès l’automne, le Brésilien assure en public que sa motivation est totalement intacte, alors que son retour ne doit pas se faire avant cet été. Malgré ses gros pépins physiques et le fait qu’il soit annoncé de retour au Brésil dans les années à venir, l’ancien meneur de jeu du FC Barcelone et du PSG assure qu’il va respecter son contrat avec Al-Hilal jusqu’au bout. Il faut dire que, en quittant Paris, Neymar a signé jusqu’en juin 2025 avec le club d’Arabie Saoudite. Si ce dernier espère le prolonger pour récupérer une année blanche, ce n’est pas encore gagné à ce niveau.

Neymar promet du spectacle

The legend Neymar wears a Al Hilal shirt to celebrate with his teammates the league title 💙 !



pic.twitter.com/1kO2TS6EsB — Al Hilal Fan Zone (@Hilalfanzone) May 11, 2024

De son côté, Neymar s’est épanché en marge des festivités pour le titre d’Al-Hilal, et il a bien fait comprendre qu’il était dégoûté d’avoir débuté son aventure dans le Golfe par une saison aussi transparente. L’idée est désormais de retrouver la forme et la motivation pour briller la saison prochaine. « Je me sens bien. Je suis impatient d’être de retour sur le terrain. Les supporters sont incroyables ici. Malheureusement, je n’ai pas pu leur donner la joie qu’ils méritent. Mais vous pouvez être surs que la saison prochaine il va y avoir du spectacle », a lancé Neymar, qui ne laisse aucun doute transparaitre par rapport à son avenir. De toute façon, avec son état de santé et son salaire actuel, le Brésilien est totalement intouchable pour tout club de football désireux d’avoir un certain équilibre entre le rendement et ses finances. A charge désormais pour Neymar de faire mentir ses détracteurs et d’enfin retrouver un niveau de jeu digne de son nom, alors que l’ancien joueur du PSG est considéré par beaucoup comme fini pour sa carrière. Et cela malgré ses 32 ans.