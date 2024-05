Neymar lui manque terriblement, le capitaine du PSG se confie

Dans : PSG.

Le Brésil avait encore déçu en Coupe du monde lors de l'édition 2022 au Qatar. La sélection auriverde avait pris la porte en quarts de finale suite à une défaite aux tirs au but face à la Croatie.

Le Brésil a beaucoup de mal à exister sur la scène internationale depuis quelques années déjà. Les quintuples champions du monde avaient pourtant de grands espoirs lors de la Coupe du monde 2022. Neymar était revenu son meilleur niveau mais l'ancien du PSG n'avait rien pu faire lors de la séance des tirs au but face à la Croatie en quarts de finale. Il n'avait pas eu le temps de tirer, lui qui avait prévu de le faire en cinquième position. Neymar n'avait pu donc qu'assister à l'échec du Brésil et de Marquinhos, qui avait raté sa tentative. Un souvenir marquant pour le capitaine du PSG, qui a néanmoins pu compter sur le soutien du Ney.

Neymar parti du PSG, Marquinhos peine à s'en remettre

Lors d'une interview accordée à RedeTV, Marquinhos s'est en effet confié sur l'épisode. Et il a tenu à rendre hommage à Neymar Jr : « C'était un moment très difficile. Dans le football, c'était le moment le plus difficile pour moi. Nous connaissons le poids et la responsabilité d'une séance de tirs au but. Il y a aussi une confiance à avoir. J'ai essayé de le faire de la meilleure façon possible. Je me suis beaucoup entraîné, mais j'ai fini par faire une erreur. Après le match, je ne voulais voir personne. Neymar est venu dans ma chambre et m'a dit : 'Ne prends pas ça avec toi, nous sommes ensemble'. Il a été l'une des premières personnes à me parler. C'est un grand ami.

Son départ ? C'est une bonne affaire, mais Ney est mon ami, c'était un grand frère. Je suis resté plus longtemps avec lui aussi, avec Messi c'était moins. J'ai fini par le suivre davantage, en connaissant davantage le super gars qu'il est. A part ce que tout le monde sait déjà sur le terrain, quiconque le connaît est aussi un admirateur de cette personne. Il nous manque ». De quoi assurément faire plaisir à Neymar Jr, aujourd'hui exilé en Arabie saoudite et qui peine à revenir sur les terrains. Il se dit qu'il pourrait retourner au Brésil pour y terminer sa carrière dans quelques mois. L'occasion d'y retrouver un jour Marquinhos ? Tout reste ouvert.