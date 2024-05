L’OM et Lens qui craquent, l’OL y croit

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL est toujours à fond dans son sprint final et rêve de griller tout le monde pour s'offrir une place européenne avant même la finale de la Coupe de France. L'OM et Lens sont prévenus, la pression est mise par les Lyonnais.

Gros suspense pour les places européennes à défaut d’en avoir pour le titre et pour le maintien, où tout est quasiment plié. En raison d’une énorme remontée au classement, les joueurs de Pierre Sage ont l’occasion d’aller chercher une place européenne dès la prochaine journée de championnat, ce qui semblait impensable à la trêve hivernale quand l’OL assumait presque de jouer le maintien en Ligue 1. Mais l’incroyable remontée est possible, même s’il faudra non seulement tabler sur une victoire à domicile face à Strasbourg, qui n’a plus rien à jouer, mais compter aussi sur les défaillances de l’OM (à Reims et au Havre) ainsi que celle de Lens (à domicile contre Montpellier). Pas forcément les chances les plus élevées car les clubs concernés n’ont plus rien à jouer si ce n’est leur honneur et une place au chaud dans le classement final, mais à Lyon, on estime que cette saison complètement folle peut se terminer par une place européenne en Ligue 1, sans avoir à attendre une grosse performance en finale de Coupe de France face au PSG.

L'OM à l'extérieur, ce n'est pas ça

C’est en tout cas ce sur quoi Le Progrès veut bien se projeter alors que l’OM jouera dès ce mercredi à Reims pour reprendre les devants sur Lyon. « L’OM, qui ne s’est imposé que deux fois à l’extérieur en L1, peut ne pas remporter ses deux derniers matches à Reims et au Havre. Quant aux Lensois, ils ne sont pas à l’abri d’un faux pas à Bollaert contre Montpellier, qui n’a perdu que cinq fois à l’extérieur. Si les planètes veulent encore s’aligner quelques jours, les raisons d’y croire existent, mais il faudra quand même croiser les doigts », a reconnu le quotidien régional, qui sait que l’OL a la frustration de ne pas avoir son destin en mains en ce qui concerne le championnat. Mais être déjà à la lutte pour les places européennes, au contraire d’une équipe comme Rennes par exemple, est en soi un bel exploit étant donnée la situation de la formation de Pierre Sage à mi-parcours.