L'ASSE vendue en urgence, cet ancien sent l'entourloupe

Par Hadrien Rivayrand

La vente de l'ASSE à Ivan Gazidis, ancien DG d'Arsenal et de l'AC Milan, à la tête de Kilmer Sports Venture, est en cours. Une satisfaction pour beaucoup dans le Forez même si le timing interroge.

A Saint-Etienne, cette fin de saison est riche en émotions. Le club stéphanois peut encore monter en Ligue 1 et va également être vendu. L'heureux élu est, comme annoncé, Ivan Gazidis, ancien DG d'Arsenal et de l'AC Milan. Le duo Romeyer-Caïazzo, en service depuis 2006, va donc tirer sa révérence. De quoi faire les affaires de la plupart des fans et observateurs de l'AS Saint-Etienne. Cependant, cette vente interroge par son timing. Et ce n'est pas Patrick Guillou qui dira le contraire.

Une vente assez surprenante, Guillou dubitatif

Après plus de vingt ans à la tête de l’AS Saint-Étienne, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer ont décidé de vendre le club à de nouveaux actionnaires engagés à construire sur leur vision et à accélérer le développement du club. Pour assurer un futur ambitieux pour le club, leur… — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) May 13, 2024

Lors d'un entretien accordé au Progrès, le consultant a mis en exergue quelques questions intéressantes et pertinentes sur la situation à Saint-Etienne. « Tout le monde retient son souffle. Ce qui interpelle, c'est le timing. Pourquoi cette urgence ? Pourquoi maintenant ? Pourquoi le grand nettoyage de printemps aurait-il lieu au moment le plus charnière de la saison ? Chut, on lave le linge sale en famille et dans les bureaux (...). Que reste-t-il des cinq dernières années ? Cinq coachs, une phase de groupe européenne, la pandémie, une finale de Coupe de France, le fiasco Mediapro, le prêt garanti par l’État (PGE), le CVC et la vie à crédit pour certains. Pour rappel, durant cette période, 108 nouveaux joueurs ont porté le maillot vert, il y a eu 154 mouvements, une trentaine de millions ont été investis dans les recrues pour au moins 120 millions d’euros d’indemnités perçues. Cela arrive aussi parfois dans la vraie vie que les banquiers sifflent à un moment la fin de la récré. Une explication pour cette vente précipitée ? Qui sait ? », a notamment indiqué Patrick Guillou, qui sera très attentif aux différentes déclarations qui suivront la vente de Sainté. Le club a en tout cas besoin de sérénité pour bien finir son exercice et rêver plus grand par la suite. Mais déjà, une nouvelle ère prometteuse peut commencer.