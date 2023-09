Il rejoint Neymar et pense signer au Real Madrid

Dans : Arabie Saoudite.

Par Guillaume Conte

La concurrence est rude dans les grands clubs saoudiens étant donné le mercato de folie effectué. Mais Aleksandar Mitrovic a quitté la Premier League pour le Al-Hilal de Neymar, et ne le regrette pas une seconde.

L’Arabie Saoudite a frappé très fort cet été et certaines équipes ressemblent à quelques grands clubs européens quand on regarde leur effectif. Même s’il n’y a qu’un nombre limité d’étrangers, force est de constater que le championnat saoudien s’est offert de véritables stars, et cela a tendance à impressionner des joueurs pourtant confirmés. C’est le cas d’Aleksandar Mitrovic, véritable machine à buts de Fulham notamment, et qui a rejoint Al-Hilal cet été. L’ancien du Partizan Belgrade s’était imposé comme un attaquant respecté en Premier League mais il n’a pas pu résister à l’appel de la formation de Neymar. Il faut dire qu'Al-Hilal a lâché 50 millions d'euros pour un joueur dont la valeur était proche de 25 ME. La simple présence du Brésilien, arrivé cet été en provenance du PSG, a provoqué l’extase de Mitrovic, qui estime avoir rejoint un club qui est l’équivalent du Real Madrid pour l’Asie.

Al-Hilal, un ténor de l'Asie

« Je n'ai aucune nostalgie de l'Angleterre, j'y ai joué de nombreuses années. Je suis heureux d'être enfin arrivé dans un grand club. Al-Hilal, c'est un peu le Real Madrid en Europe. Je veux faire de grandes choses ici et gagner des titres », a livré Aleksandar Mitrovic dans La Gazzetta dello Sport. L’attaquant serbe répond en tout cas aux attentes depuis son arrivée puisqu’il a déjà marqué 5 buts, et se retrouve à seulement deux unités d’un certain Cristiano Ronaldo. De plus, Al-Hilal continue sa croisière en tête du championnat, et possède de grandes ambitions dans la Ligue des Champions d’Asie, une épreuve dont il a été finaliste l'an dernier. De quoi être digne de la comparaison avec le Real Madrid.