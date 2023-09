En Arabie Saoudite, Neymar se prend une claque d'entrée

Dans : Arabie Saoudite.

Par Hadrien Rivayrand

Neymar a récemment fait ses grands débuts avec Al-Hilal. Le Brésilien aura de la concurrence cette saison dans la ligue saoudienne.

Les grands débuts de Neymar Jr en Arabie saoudite ont eu lieu contre Al-Riyad vendredi. L'ancien joueur du PSG a pu tester sa cote de popularité auprès de ses nouveaux supporters. Revenu de blessure, Neymar espère surtout retrouver le rythme afin de pouvoir montrer toute l'étendue de son talent. Surtout qu'en Arabie saoudite, tout le monde ne lui déploie par forcément le tapis rouge. C'est notamment le cas du journaliste Saud Al-Sarami, qui pense que Neymar a encore pas mal de retard par rapport à d'autres stars de la Saudi Pro League.

Neymar déjà rabaissé en Arabie saoudite

Dans des propos rapportés par Essentially Sports, le spécialiste du foot saoudien a en effet indiqué qu'un joueur comme Talisca, qui évolue à Al-Nassr, était aujourd'hui un meilleur joueur que Neymar. « En toute honnêteté, il est loin d’être un joueur célèbre, mais pour moi, Talisca est meilleur que Neymar. Si Talisca et Neymar étaient mis en balance, je préférerais avoir Talisca dans mon équipe. Talisca a 28 ans (Ndlr : 29 ans) et n'a subi aucune blessure au cours de sa carrière », a notamment indiqué Saud Al-Sarami, qui attend bien plus de Neymar avant de lui donner plus de crédit. A l'ancien du Barça de changer la dynamique autour de lui, alors qu'Al-Hilal domine pour l'instant le championnat devant Al-Ittihad. Al-Nassr, l'équipe de Talisca mais surtout de Cristiano Ronaldo n'est que sixième. En revanche, CR7 est bien le meilleur buteur de la complétion avec 7 buts inscrits, juste devant son coéquipier Sadio Mané et ses 6 buts. Déjà du retard pris pour Neymar, qui va devoir montrer qu'il peut de nouveau être l'un des meilleurs joueurs au monde.