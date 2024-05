PSG ‍: Luis Enrique c'est le Titanic, Riolo annonce son départ

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Battu à domicile par Toulouse, le PSG a encore raté ses adieux au Parc des Princes. Luis Enrique est le principal coupable de la saison décevante, et ce n'est rien par rapport à la suite selon Daniel Riolo.

Comme souvent quand le PSG trébuche en Ligue des Champions, la suite est très compliquée à gérer. Tous les entraineurs ont vécu cela, de Laurent Blanc à Thomas Tuchel en passant à Unai Emery et Mauricio Pochettino. Luis Enrique n’a pas échappé à la règle et malgré un large turnover, la prestation parisienne a été indigente. Le soir de la fête du titre au Parc des Princes, Toulouse a marché sur le PSG, qui n’y a cru qu’en début de match sur un but de Kylian Mbappé marqué suite à un dégagement de son propre gardien. La défaite 1-3 conclut de manière bien triste une saison qui peut encore se terminer par une note positive en cas de victoire contre l’Olympique Lyonnais en Coupe de France. Mais le mal est fait et c’est l’opinion comme toujours très tranchée de Daniel Riolo au sujet de Luis Enrique.

Tout le monde y viendra, Riolo est sûr de lui

Dès le coup de sifflet final, le consultant de l’After Foot a dégainé avec une attaque frontale sur la gestion de la saison de la part de l’entraineur espagnol, qui avait promis un PSG plus fort au printemps qu’en hiver, et avec cette succession de résultats négatifs, Daniel Riolo voit bien que ce n’est pas le cas. « Le turnover, la fraîcheur. On sera mieux en février mais encore mieux en mai… les mythos dans tous les sens … ça sera long à faire comprendre mais doucement et tranquillement tout le monde y viendra… Il y a sur le banc du psg un type qui n’est pas ce qu’il croit être », a balancé le polémiste de RMC, persuadé que le vrai niveau de Luis Enrique va exploser aux yeux des suiveurs du PSG dans les mois à venir, même si l’Espagnol a la garantie de continuer l’aventure à Paris pour la saison prochaine.

Luis Enrique va servir une soupe façon Mourinho chaque semaine. Une com’ agressive qui va manger le cerveau des naïfs… et évidemment ça finira dans le caniveau … — Daniel Riolo (@DanielRiolo) May 12, 2024

Voilà qui promet pour la suite, car l’ancien sélectionneur de la Roja a perdu son totem d’immunité et risque de voir les conférences de presse, qui tournent parfois sur le ton donneur de leçon, se multiplier pour devenir invivable. Et Daniel Riolo de comparer avec le show que sert souvent José Mourinho, qui a pris pour habitude de cacher le jeu triste de ses équipes par des sorties piquantes à ceux qui osent le remettre en cause. « Luis Enrique va servir une soupe façon Mourinho chaque semaine. Une com’ agressive qui va manger le cerveau des naïfs… et évidemment ça finira dans le caniveau », a livré Daniel Riolo, pour qui cela va très mal finir. Voilà qui annonce une saison prochaine déjà chaude, où Luis Enrique sera attendu au tournant sans Kylian Mbappé pour marquer 40 buts dans la saison.