Paulo Fonseca à l'OM, fin du suspense ce mercredi

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Cible n°1 de l’OM pour le poste d’entraîneur, Paulo Fonseca est aussi dans le viseur de l’AC Milan. Mais tout devrait se décanter dans les deux prochains jours pour l’avenir du technicien portugais.

Depuis plusieurs jours, l’Olympique de Marseille fait le forcing pour convaincre Paulo Fonseca de rejoindre le club phocéen à l’issue de la saison. L’actuel entraîneur de Lille, en fin de contrat avec les Dogues en juin prochain, aurait même donné son accord de principe à Pablo Longoria selon plusieurs médias italiens. En ce qui concerne la durée du contrat et le salaire, tout semble ficelé entre l’OM et Paulo Fonseca, qui attend néanmoins de connaitre la décision de l’AC Milan à son sujet avant de définitivement dire oui à Marseille. En effet, le club lombard est également à l’affût dans le dossier Paulo Fonseca, mais hésite entre plusieurs noms.

Milan, si avvicina la scelta definitiva sull’allenatore ( che verrà comunicata 24/48 ore dopo la fine del campionato). Conte e Gallardo non sono presi in considerazione @cmdotcom — Daniele Longo (@86_longo) May 13, 2024

Sergio Conceicao est une cible sérieuse de l’AC Milan et ces dernières heures, les noms d’Antonio Conte et de Marcelo Gallardo, bien parti pour se faire virer par Al-Ittihad en Arabie Saoudite, sont revenus sur la table. A en croire les informations de Daniele Longo, tout va se décanter dans les deux jours à venir en ce qui concerne l’identité du futur entraîneur de l’AC Milan. Le journaliste de Calcio Mercato dévoile sur son compte X que les dirigeants milanais souhaitent ficeler l’arrivée de leur futur coach au plus tard mercredi afin de préparer sereinement la succession de Stefano Pioli.

L'AC Milan va choisir son entraîneur dans les 48 heures à venir

L’OM peut trembler, car le journaliste est affirmatif : Antonio Conte et Marcelo Gallardo ne sont pas des options sérieuses du board de Milan et tout pourrait donc se jouer entre Paulo Fonseca et Sergio Conceicao. Si en milieu de semaine, l’entraîneur lillois n’est pas choisi par l’état-major de l’AC Milan, alors cela pourrait sentir très bon pour l’Olympique de Marseille. Au contraire, les espoirs de Pablo Longoria et de Mehdi Benatia pourraient s’envoler dans les heures à venir si Fonseca est l'heureux élu du club italien. Les deux prochains jours vont donc être décisifs pour savoir si oui ou non, Paulo Fonseca sera le futur entraîneur de Marseille tandis que du côté de Lille, on semble résigné à l’idée de perdre le technicien portugais malgré la probable qualification pour la prochaine édition de la Ligue des Champions.