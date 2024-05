PSG ‍: « ‍Ferme ta gueule ‍! ‍», l'hommage à Mbappé tourne mal

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le Collectif Ultras Paris a fait le show pour célébrer le dernier match de Kylian Mbappé au Parc des Princes. Mais un incident a agacé tout le monde.

48 heures après un barbecue en présence du clan Mbappé qui avait déjà agité internet, l'heure n'était plus aux merguez et aux chipos dimanche soir avant la rencontre entre le PSG et le TFC. Car si le Paris Saint-Germain n'avait rien prévu pour célébrer le départ du meilleur buteur de l'histoire du club de la capitale, le CUP avait mis d'énormes moyens pour réaliser un tifo en l'honneur du joueur de 25 ans, lequel est venu poser devant lors de l'échauffement. Mieux encore, les Ultras ont offert une photo encadrée de ce tifo à la famille Mbappé. Tandis que certains se demandaient qui avait pu financer cet énorme tifo, une séquence passée en direct sur Prime Vidéo et Canal+ Foot a provoqué un buzz énorme sur les réseaux sociaux.

🚨Un jeune supporter s’est fait insulter au micro par un capo d’Auteuil en marge de l’hommage à Mbappé :



« Ça fait 7 ans il était au club ! Toi t’as même pas 10 ans, qu’est-ce tu parles ? Pourquoi t’ouvres ta gueule ? Tu veux quoi ? Ferme ta gueule ! »



pic.twitter.com/j7CFGSjUUL — SPORTS ZONE (@SportsZone__) May 12, 2024

Car visiblement, la personne au micro du Collectif Ultras Paris n'a pas apprécié que quelqu'un dans le virage Auteuil fasse entendre une voix discordante lors de cet hommage à Kylian Mbappé. Visiblement mécontent qu'on puisse ainsi perturber cette belle organisation, le capo a haussé le ton face à ce supporter du PSG. « Ça fait 7 ans il était au club ! Toi t’as même pas 10 ans, qu’est-ce que tu parles ? Pourquoi t’ouvres ta gueule ? Tu veux quoi ? Ferme ta gueule ! », a lancé le responsable du CUP, tout cela alors qu'un caméraman chargé de faire le documentaire sur Kylian Mbappé enregistrait tout cela.

Les Ultras font scandale sur X

Sur les réseaux sociaux, ce comportement a forcément provoqué des réactions très critiques. « Moi j'ai 42 ans je supporte ce club depuis mes 8 ans et je vous le dis le petit jeune à 1000 fois raisons, une partie du cup est manipulé et joue contre les intérêts du club faudra pas pleurer quand il viendra mettre un doublé sans vergogne en ldc l'année prochaine il célébrera », « Ce sera effacé sur son film et couvert par de faux applaudissements en post prod », « Les 2 girls 1 CUP ils se prennent pour les boss mais ce sont devenus des footix. Le gamin de 10 ans il leur apprend la ferveur. Eux ils vont chez Verratti l'insulter et le lendemain ils chantent "insulter un joueur c'est insulter nos couleurs », les messages se sont multipliés après cette séquence malaisante au possible.